Elmalı Davası nedir? Antalya’daki çocuk tacizi Elmalı Davası’nda resimli anlatımlar ve mektup!

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen olay tüm Türkiye’nin gündemine yerleşti. Çocuk tacizi olayında, şüpheli olan çocukların annesi ve annenin evli olduğu adamın tahliye edilmesi büyük tepkiye neden oldu. Konu Twitter'a yansıyınca karar tepkiler büyümeye ve olayın detayları sorgulanmaya başladı. Peki Elmalı Davası nedir? Elmalı Davası olayı, çocukların resimleri, yazdığı mektup ve diğer detaylar…

Antalya'nın Finike ilçesinde 7 yaşındaki kız çocuğu G.E.G. ve 10 yaşındaki ağabeyi İ.E.G.'nin ailesi tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürüldü. Çocuklar için başlatılan davada, çocukların öz annesi ve annenin evli olduğu adam baş şüpheli olarak tutuklandı; ancak üçüncü duruşmada zanlılar serbest bırakıldı. Zanlıların serbest bırakılması büyük tepkiye neden oldu. Kamuoyuna olayın yansıması sonrası Elmalı Davası hakkında yapılan sorgulamalar da arttı. Peki, Elmalı Davası nedir?

ELMALI DAVASI NEDİR?

2020 Haziran ayında, G.E.G. ve İ.E.G.'nin babaannesi G.S., o esnada 6 ve 9 yaşlarında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını öne sürerek şikayetçi oldu. Eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarının konuyla ilgisi olduğunu ifade eden babaannenin iddiası üzerine savcılık yetkilileri, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu. İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G., anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi.

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi.

'ÇOCUKLAR DOLDURUŞA GELDİ' DEDİ VE BERAATINI İSTEDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklanırken, olaya ilişkin davanın üçüncü duruşması dün Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. tutuklu bulundukları Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS vasıtasıyla katılırken, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla tutuksuz yargılanan dayı S.C.G. ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Ocak ayında tahliye edilen anne ve eşinin salıverilmesiyle sosyal medya kullanıcıları, 'Elmalı Davası' etiketleriyle konuyu yeniden gündeme taşıdı.

Merve A., ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Rahmi A. da "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.

SERBEST BIRAKILDILAR

İfadelerinin ardından mahkeme heyeti sanıklar Merve A. ve Rahmi A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Türkiye Hukuk Koordinatörü avukat Gülşah Ekin Taş, duruşma sonrası açıklama yaptı.

Taş, "Biz bugün çok heyecanlı, umutlu geldik, fakat bugünkü yargılamanın sonunda sözde öz anne ve üvey babaya tahliye kararı çıktı. Tahliye kararı hukuka hiçbir şekilde uygun değildir. Bu çocukların ölmesi mi gerekiyor adaletin doğru olması için. Biz bu çocukların arkasından yas mı tutacağız? Bu çocukların sonuna kadar söz veriyoruz davalarının takipçisi olacağız. 'Adalet mülkün temelidir' yazısını hepimiz bugün gerçekleştirmeyi düşünüyorduk fakat olmadı. İnşallah bir sonraki celse umutluyuz ki adil bir karar çıksın" dedi.