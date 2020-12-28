28 Aralık 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.436 0.66 EURO 9,2220 -0.22
USD 7,5420 -0.59 ALTIN 457,150 -0.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Elmalı Barajında korkutan görüntü! Suların 4'te 3'ü çekildi

İHA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 9:35 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 9:35

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi yüzde 21.11 seviyesine inerken, bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Elmalı barajı oldu. Barajdaki suyun 4'te 3'ü çekildi. Baraj gölünün su havzasındaki doluluk oranı yüzde 23.7’ye düştü. Suların çekildiği baraj havadan görüntülendi.


  İstanbul’da yağışların azalması sonrasında barajlar alarm verdi. Anadolu yakasında  Elmalı Barajı'ndaki suyun 4'te 3'ü çekildi. Barajdaki suyun deniz seviyesinden yüksekliği 54 metreye kadar düştü. Bu oran geçtiğimiz yıl 66 metreydi. Bu da son 1 yılda su seviyesindeki düşüklüğün 12 metre olduğunu gösteriyor. 
 
  Eylül ayında, Anadolu Yakası'na su sağlayan Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 32 idi. Son 3 ay içinde, barajda su oranındaki azalma devam etti.
 
Aralık ayında yüzde 23.7 seviyesine kadar geriledi. Geçtiğimiz aylarda suyla kaplı alanlarda ise  artık rahatlıkla yürüyüş yapılabiliyor. Öte yandan suların çekildiği baraj drone ile havadan görüntülendi. 
 
 

ETİKETLER

İstanbul baraj Elmalı Barajı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.