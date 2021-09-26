Elmacık kemiği estetiği hakkında merak edilenler!

Dolgun ve çıkık elmacık kemikleri yüzün genç ve sağlıklı görünmesini sağlayan önemli bir işleve sahiptir. Elmacık kemiği çıkıklığı kadınlar tarafından en çok talep edilen estetik operasyon türüdür. Non-invaziv yani ameliyatsız teknikler ile elmacık kemiği estetiği dolgu enjeksiyonu yöntemi ile yapılır. Elmacık kemiğindeki estetik problemler doğuştan ya da yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkabilir. Yüzle uyumlu bir şekilde çıkıntıya sahip olmayan elmacık kemikleri yüzün daha zayıf ve çökük durmasına yol açar. Bu da kişinin olduğundan daha yaşlı, zayıf ve mutsuz görünmesine neden olabilir.

Dolgu enjeksiyonu ile elmacık kemiği estetiği yapılabilir

Bunun için hyalüronik asit dolgusu ya da yağ enjeksiyonu malzemesinden faydalanabilir. Hyalüronik asit cildin kendi doğal yapısında da bulunan, vücuda zararı olmadığı ispatlanmış, birçok estetik problemin tedavisinde kullanılan dolgu malzemesidir. Bunun dışında kişinin kendi yağ dokusundan elde edilen dolgu malzemesi de kullanılabilir. Hastanın karın ya da kalça gibi bölgelerinden alınan yağ hücreleri özel bir takım santrifüj işleminden geçirilerek saflaştırılır. Ardından enjeksiyon iğneleriyle elmacık kemiğine enjekte edilir.

Ameliyatsız estetik tekniklerinde iyileşme süreci daha hızlıdır

Dolgu enjeksiyonu teknikleri non-invaziv ya da ameliyatsız bir teknik olarak uygulaması oldukça kolay, sonuçların hemen görünebilir ve iyileşme süreci oldukça kısadır. Tüm bu avantajları sayesinde elmacık kemiğinin daha belirgin hale getirilmesi en fazla tercih edilen tekniktir. Hyalüronik asit dolgu malzemesinin etkisi ortalama bir ile iki yıl sürerken, yağ enjeksiyonunun etkisi ise daha uzun sürmektedir. Hyalüronik asit dolgusu ortalama 15 dakika sürerken, yağ enjeksiyonu tekniğinde önce liposuction tekniği ile yağ alınması gerektiği için operasyon ortalama 45 dakika sürebilmektedir. Elmacık kemikleri operasyonun hemen ardından belirgin hale gelir. Aynı gün içinde günlük yaşantıya hiç ara vermeksizin devam edilebilir.