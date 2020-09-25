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Elleriyle yakalayıp cebini dolduruyor!

Elleriyle yakalayıp cebini dolduruyor!
 
Antalya'daki girişimci Mehmet Damar, hobi olarak oltayla tutmaya başladığı yılan balıklarını, kurduğu tesisle yurt dışına satmaya başladı.
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