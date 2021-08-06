Elinde kalaşnikofla aracın camından sarkan kadın görenleri şok etti!

ABD'nin San Francisco şehrinde yaşanan olay ülkede şok etkisi yarattı. Cadillac'ın penceresinden sarkan ve elinde kalaşnikof tüfeğiyle görülen bir kadının görüntüleri polisi alarma geçirdi.

San Francisco sokaklarında hızla giden bir Cadillac'ın yolcu penceresinden sarkan kadının, AK-47'yi salladığı şok edici an, şehir polisleri tarafından yakalandı ve yayınlandı.

Kimliği açıklanmayan kadın, 11 Temmuz 'da Barneveld ve McKinnon Caddeleri bölgesinde şoke edici hareketi yaptı ve fotoğraflar Çarşamba günü San Francisco Trafik Güvenliği tarafından yayınlandı.

Polis görüntülerdeki Cadillac'a el koyduklarını duyurdu, ancak kadının tutuklanıp tutuklanmadığını veya suçlanıp suçlanmadığını belirtmedi.

Yetkililer, aracın çekilerek götürülürken çekilmiş bir fotoğrafını da yayınladı. Şehirdeki silahlı suçların geçen yıl büyük artış gösterdiği aktarılıyor. Temmuz ayından bu yana yaşanan silahlı saldırı olayları, geçen yılın ilk altı ayındakinin iki katı.

San Francisco Halkla İlişkiler Ofisi'nden Adam Lobsinger, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, "Olay, SFPD Dublör Sürüş Müdahale Birimi ve SFPD Trafik Şirketi tarafından araştırılıyor" dedi ve ekledi: "Açık ve aktif bir soruşturma olması nedeniyle daha fazla yorum yapamayız."