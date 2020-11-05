Elif ve Ayda'nın durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulunarak, "Hepimizin merak ettiği Ayda bebeğimizi ziyaret ettim. Kendileri yoğun bakımda rahatça konuşabilir olduk. Genel durumu iyi. Elif bebeğimiz ise serviste kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Genel durumu iyi. Ablaları Ezel ve Elzem ile sohbet ettik. Onların durumu da iyi sağlıkları yerinde. İdil kızımız covid pozitif olan kızımızı da ziyaret ettim. Onun da genel durumu iyi. Günay evladımız yoğun bakımdaydı. Kendisinin de durumu iyi. 2-3 gün yoğun bakımda kalacak." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminde yaralı kurtulan Elif Perinçek ve Ayda Gezgin'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

999 vatandaşımız taburcu edildi. 5 hastamızın durumu biraz daha ciddi. Bu arada ziyaret ettiğim tedavisi devam eden hastalarımız oldu. Sayın hocalarımızla birlikte ziyarette bulunduk. Ve hepimizin merak ettiği geç dönemde kurtarılan vatandaşlarımız oldu biliyorsunuz. Ayda bebeğimizi ziyaret ettim. Kendileri yoğun bakımda, ciddi bir sorun yok. Elif serviste, kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Elif bebeğimizin de genel durumu iyi. Herhangi bir sorunu yok. Ablaları, ikizler; onlarla da muhabbet ettik. Yoğun bakımda daha önce ziyaret etmiştik.

İDİL'İN DURUMU

Kovid pozitif olan kızımız İdil, kendilerini ziyaret ettim. Genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim.

Günay evladımız biliyorsunuz yoğun bakımdaydı. Baştan daha çok böbrek yükü fazla idi.

Kendisinin genel durumu iyi, zannediyorum iki üç gün yoğun bakımda takibi yapıldıktan sonra servise alınmış olacak. İnci kızımızı da ziyaret ettim, onun da genel durumu iyi.

Bu dönemde özellikle AFAD , UMKE yoğun bir gayret göstermiş oldular. Toplam sağlık personeli olarak 1118 personelimiz yer aldı. UMKE ekibimiz gönüllü bir ekip. Bütün kurtarıcı ekipler olağanüstü gayret gösterdiler. Hepsine teşekkür ediyorum.

HASTANELERDE SIKINTI VAR MI?

Buca Devlet Hastane si'ni ziyaret etmiştim, şu an serviste hasta takibi yapılamamakta. Biz erken dönemde özellikle acil durum hastanesi konusunda bütün müdahalelerin yapılabileceği yine Buca 'da bahçesinde yapılmak üzere hastane inşaatına başlamış olacağız.

Kısa süre içinde hızla bitirilme çabası içinde olacağımızı da özellikle ifade etmek istiyorum.

İdil kızımı ve annesinin durumu iyi, ciddi bir semptomları yok. Sayın vekilimiz Tuncay Bey'i de ziyaret ettim. Arkadaşların yakın takip ettiklerini, kendileriyle bizzat konuştum. Ciddi bir semptomunun olmadığını, ateşli kırgınlıkla kendini göstermesi söz konusu. Ciddi olmadığını, şu an önemli bir sorunu olmadığını söyleyebilirim.

YERLİ KORONAVİRÜS AŞISININ DENENMESİ...