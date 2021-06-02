Elif Karacaoğlu CNN TÜRK’e anlattı: Başarının sırrı harika ekip

Demirören Medya’nın insan kaynakları alanındaki başarılı çalışmaları ödüllendirildi. Bu başarının mimarı Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Fortune Türkiye'nin listesine girerek Türkiye’nin en başarılı 50 yöneticisi arasında gösterildi. Karacaoğlu bu başarının sırrını CNN TÜRK’e anlattı.

İnsan kaynakları alanındaki çalışmalar, salgın süreci yönetimi ve daha nice başarı ödüle layık görüldü. Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Fortune Türkiye'nin en etkin 50 insan kaynakları yöneticisi listesinde yer aldı. Karacaoğlu bu başarının sırrını CNN TÜRK’e anlattı:

Ödülün anlamı çok büyük, Türkiye’deki en büyük insan kaynakları ödülü. bu çok prestijli bir ödül bizim iş kolumuzda. Bu ödülü alan tek medya kuruluşuyuz. Demirören Medya olarak özellikle bu sene anlam daha da farklılaştığı için bu konudaki çalışmalarımız ön plana çıktı"

Elif Karacaoğlu, Demirören Medya'nın salgına yönelik çalışmalarına değindi:

Kapanmadan önce binayı kapattık. Dijital dönüşüm çok hazırlıklı olduğumuz bir konuydu. Tüm çalışanlarımıza aslında biz ekipman olarak bulundukları yerde kesintisiz iş yapabilme konforunu sağlamak istedik.

Bu başarının en önemli etkenlerinden biri de kadın çalışanlar:

Üst düzey yönetimde kadın istihdamını teşvik eden yapılanma ve kadın çalışanlara yönelik projeler Karacaoğlu’nun listeye girmesinin temel nedenlerinden biri oldu.

Bu sene yüzde 30 oranında üst kademedeki kadın yönetici sayısını artırdık. Orta kademede de yüzde 50’lerdeyiz. Muhteşem bir başarı. Çünkü biliyorsun basında kadın çok yönetsel seviyelerde pek sık rastlanmayan bir durumdu. Artık böyle değil.

Karacaoğlu, başarının ana faktörününse beraberlik olduğunu vurguladı:

“Bence bizim en büyük farklılığımız harika bir ekiple beraberiz. tüm çalışanlar birbirimize kenetlendik. Hep beraber başardık bunu"