Elif Ece Uzun: Yasak var konuşursam suçlu duruma düşerim

Eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü duruşmada söyleyen Elif Ece Uzun, eşinin borçları yüzünden 1.5 milyon lira değerindeki evini ve 500 bin liralık arabasını sattığını açıklamıştı.

2019 yılında evlendiği ikiz çocuklarının babası Mehmet Tuş’a boşanma davası açan Elif Ece Uzun önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.Geçtiğimiz ay yapılan davanın ilk duruşmasında eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia eden ünlü model konuyla ilgili soruları yanıtlamak istemedi.Uzun, “İki tarafın da isteğiyle davaya yayın yasağı geldi, kasım ayında duruşmamız var. O yüzden konuşamıyorum, kararı ihlal etmiş olurum. Suçlu durumuna düşerim, hassas bir durum” dedi.

NE OLMUŞTU

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre manken Elif Ece Uzun, 27 Ekim 2019’da evlendiği işadamı Mehmet Tuş’un kendisine fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Uzun ayrıca eşinin uyuşturucu kullandığını öne sürmüştü. Mahkeme, Mehmet Tuş’un 2 ay süreyle Elif Ece Uzun’a yaklaşmamasına karar verdi. Karara itiraz eden Tuş, eşinin mağdur rolü oynayarak magazin dünyasında dikkat çekmeye çalıştığını iddia etti. Mahkeme itirazı reddetti.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Elif Ece Uzun, uzaklaştırma kararının ardından ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Uzun avukatıyla katılırken, Mehmet Tuş duruşmaya gelmedi. Duruşmada söz alan ünlü mankenin avukatı Nadejda Yokuş, “Mehmet Tuş, mahkemenin ikiz çocuklara bağladığı 3 bin 600 liralık nafakayı ödememektedir. İcra müdürlüğüne başvurarak 22 bin 739 liralık icra takibi başlattık. Ancak davalı itiraz etti ve takip durdu. İtirazın iptali için ayrı bir dava açmak zorunda kaldık” dedi.

EVİNİ VE ARABASINI SATTI