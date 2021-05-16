Gazetevatan.com » Magazin » Elif Ece Uzun polise koştu: Beni rezil ettiler!
Elif Ece Uzun polise koştu: Beni rezil ettiler!
Manken Elif Ece Uzun telefonuna gelen bir SMS linkine tıkladı ve Instagram hesabı dolandırıcıların eline geçti. Hesabı ele geçiren dolandırıcılar Uzun adına paylaşımlar yapıp onda ekli olan onlarca ünlü isimi de dolandırdığı öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre; iki çocuk annesi Elif Ece Uzun, telefonuna gelen bir linke tıklayınca, Instagram hesabı dolandırıcıların eline geçti.