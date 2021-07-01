Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tutuklama kararı

Sultangazi'de arkadaşlarıyla pikniğe giden 15 yaşındaki Elif Çakal'ın sır ölümü araştırılıyor. Piknik yaptığı sırada uçurumdan düştü denildi. Çakal'ın ölmeden önce arkadaşları tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma bambaşka bir boyuta ulaştı.

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yanında bulunan 2'si kız arkadaşı gözaltına alışmış ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Çakal'ın ölümünden bir kaç saat önce yanındaki 2 kız arkadaşı tarafından dövüldüğü görülüyordu. Soruşturmada savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ yeni gelişmeleri canlı yayında açıkladı. İşte Uludağ'ın açıklamaları;

Sıcak bir gelişme olarak haberimize başlayabiliriz aslında burada. Elif Çakal'ın ölümü sırasında orada taş ocaklarının bulunduğu noktada 2 kız, 2 erkek arkadaşı var. Onlar olay sonrası dedileri ki, "Biz oraya pikniğe gitmiştik ve Elif Çakal piknikten sonra resim çekilirken ayağı kayıp düştü." demişlerdi. Bunun üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

Fakat olaydan sonra sürpriz bir tanık çıktı ortaya. Elif Çakal'ın düşmeden önce o uçurumdan aşağıya yuvarlanmadan önce arkadaşları tarafından darp edildiğini söyledi. Bunun üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma derinleştirdi. Olay yerinde bulunan kişilerin hepsinin cep telefonlarına el konuldu ve cep telefonlarında inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde erkek zanlılardan bir tanesinin Elif Çakal'ın darp edilmesini anının görüntüyü çektiği tespit edildi.

WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Annenin de bir takım iddiaları vardı. Elif Çakal'ın annesi "İntihar edecek bir kız değil benim kızım. Kızım öldürülmüş olabilir" diyordu. Savcılık soruşturmayı bir adım daha öteye götürdü. Ve telefon kayıtlarına ulaştılar.

Orada diyor ki arkadaşlarından bir tanesi... "Ne yaptın, dövdün mü?" diyor. Demek ki planlı gitmiş. O yanıt vermiyor. Abla olarak hitap ettiği kişiye diğer kız zanlı yazmış. "Gidiyoruz" diyor. O da diyor ki "Kızım gitme. Başına bela alacaksın. Gitmeyin yapmayın."

'HEPSİNİN ORTAK İFADESİ...'

Bunlar olay öncesi yazılar WhatsApp mesajları. Ve diyor ki... "Birazdan onu döveceğim ve kameraya çekeceğiz." Hepsinin ortak ifadesinde şu cümle geçiyor.

"ABİ YETİŞİN KIZ KENDİNİ ATTI"

Olaydan önce pikniğe gidiyoruz diye Elif Çakal'ı oraya götürmüşler. Hep birlikte alkol almışlar. Alkol aldıktan sonra da "Yan köy de arkadaşımız var. Onun yanına gideceğiz. Orada da kola-cips gibi bir şeyler alacağız. Pikniğimize devam edeceğiz" deyip o olay olduğu yere gidiyorlar.

Orada araçtan itibaren Elif Çakal'a darp başlıyor. Darp öncesi yazışmalar var ve darp edeceklerini söylüyorlar. Anlık gelişmiş bir kavga olayı gibi de gözükmüyor aslında.

4 KİŞİYE HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı dün olay yerinde bulunan 4 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Bu olay niye gerçekleşmiş, Elif Çakal niye oraya götürülmüş, sonrasında ne olmuş? Savcılık bunların hepsini araştırıyor.