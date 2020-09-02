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Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu, tabanca kabzasıyla döverek öldürdü

Bursa'da Cüneyt A. (16), kız arkadaşına dokunduğu iddiasıyla tartıştığı Mehmet Yavaş’ı (58) başına kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca vurarak darbetti. Beyin kanaması geçiren Yavaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan Cüneyt A., tutuklandı.

Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu, tabanca kabzasıyla döverek öldürdü Bursa'da 16 yaşındaki genç, dolmuşta kız arkadaşına dokunduğu iddiasıyla tartıştığı kişiyi başına kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca vurarak öldürdü. 
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