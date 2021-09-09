Manisa'nın Salihli ve İzmir'in Foça ilçelerinde şantaj, özel hayatı ihlal etme ve yağma suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elgün Bayramov, Aydın- İzmir kara yolunda motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada yakalandı. Bayramov'un İncirliova ilçesinde bir kadın ile yakınlık kurduktan sonra ilişki görüntüleri ile şantaj girişiminde bulunduğu öğrenildi.
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Elgül Bayramov yakalandı!
DHA | 09 Eylül 2021 Perşembe - 9:37 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 9:37