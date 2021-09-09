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Elgül Bayramov yakalandı!

DHA |  09 Eylül 2021 Perşembe - 9:37 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 9:37

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şantaj ve yağma şüphelisi Elgül Bayramov (27) yakalandı.


Manisa'nın Salihli ve İzmir'in Foça ilçelerinde şantaj, özel hayatı ihlal etme ve yağma suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elgün Bayramov, Aydın- İzmir kara yolunda motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada yakalandı. Bayramov'un İncirliova ilçesinde bir kadın ile yakınlık kurduktan sonra ilişki görüntüleri ile şantaj girişiminde bulunduğu öğrenildi.  
 

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