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Eleştirilerin ardından Macron'dan ilk ABD açıklaması

AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 7:56 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 7:56

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'deki olaylara tepki vermediği ve sessiz kaldığı eleştirilerinden sonra açıklamada bulundu.


Macron, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Bu 6 Ocak'ta ABD  Kongresinin Kasım 2020'deki seçimleri kazanan Başkan Biden'in başkanlığının  tescil edileceği oturum sırasında bazı şiddet yanlısı kişiler bir kadını öldürdü  ve Amerika demokrasisinin seküler anıtı Kongre binasına girdi. Dünyanın en eski  demokrasilerinden birinde görevini devredecek bir cumhurbaşkanının taraftarları  meşru bir seçimin sonuçlarına silahlarla meydan okuyorsa bu evrensel bir fikre  zarar verir. Washington’ta bugün olanlar ABD’yi yansıtmıyor." ifadelerini  kullandı.
 
ABD ve Fransa'nın 18. yüzyıldan bu yana özgürlük ve demokrasi paktıyla  oluşan müttefikliği bulunduğuna değinen Macron, ülkesinin daima ABD halkının  bağımsızlığından yana olduğunu belirtti.
 
Macron, Fransa'nın ABD'yi demokrasi sembolü olarak gördüğüne işaret  ederek şunları kaydetti:
 
 "Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık ve özgürlüğüne yönelik  tehditlere rağmen 20. yüzyıldaki iki dünya savaşında da Fransa'nın yanında yer  aldı. Bugün Fransa şevk ve kararlılıkla ABD halkının ve yöneticilerini seçmeye,  kaderlerini, hayatlarını hür irade ve demokratik seçimlerle belirlemeye çalışan  halkların yanında. Bazılarının şiddet ve baskılarına rağmen pes etmeyeceğiz."
 
ABD ile ortak mücadelelerinin demokrasiyi güçlü tutmak olduğunu  savunan Macron, konuşmasının bir kısmına İngilizce olarak devam etti.
 
Macron ABD'deki olaylara sessiz kalmakla eleştirilmişti
 
Fransa’da Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili Jean-Luc Melanchon,  Macron'un ABD Kongre binasında çıkan olaylara sessiz kalmasını eleştirerek  "Macron nereye gitti? LREM (Macron'un partisi) yöneticileri nerede? Darbeye  direnen ABD parlamenterlerini ne zaman destekleyecek." ifadesini kullanmıştı.
 
Akabinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Kongresindeki  olayların ülkedeki kurumlara yönelik şiddet ve demokrasiye ciddi saldırı olduğunu  belirterek, olayları kınadıklarını açıklamıştı.
 
Trump yanlıları Kongreyi basmıştı
 
Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce  gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye  çalışmıştı.
 
Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler  Senatoya girmişti.
 
Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay  oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve  Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.
 
ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri  düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.
 
Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saat ile  18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.
 
Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını  kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.
 
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABDdemokrasisi ve hukukun  üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.
 
Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye,  Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum."  demişti.
 
Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık  dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat  sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını  açıklamıştı.
 

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