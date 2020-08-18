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Elektronik tebligatın sağladığı tasarruf 502 milyon lirayı geçti

18 Ağustos 2020 Salı - 12:05 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 12:05

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucu, geçen yıldan itibaren uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla 502 milyon 115 bin 332 lira tasarruf yapıldı.


Alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2019'dan itibaren tebligat çıkarmaya  yetkili mercilerin, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların,  bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik  ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçildi.
 
Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik  tebligatı talepleri halinde kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik  ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede  tamamlanması amaçlandı.
 
Uygulama kapsamında bugüne kadar 39 milyon 236 bin 761 tebligat  elektronik ortamdan iletildi. Fiziki tebligat yerine maliyeti daha az olan  elektronik tebligatla tasarrufa da geçildi. Elektronik tebligat uygulaması  kapsamında bugüne kadar 502 milyon 115 bin 332 lira tasarruf yapıldı.
 
Öte yandan, tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle  1400  ton kağıt tasarrufu elde edildi, 25 bin ağaç korundu.
 
Elektronik tebligat süreci
 
Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılırken,  oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne  (UETS) kaydediliyor.
 
Elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili  kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderiliyor. Teslim işleminin  gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya  yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunuluyor.
 
Bu makam ve merciler, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak,  UETS'ye teslim ediyor, UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla  ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırıyor.
 
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine  ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.

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