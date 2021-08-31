Üniversite kayıt süreci YKS sonuçlarının açıklanmasıyla başladı. Üniversite kayıt tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 06 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Peki, Elektronik kayıt nedir? Üniversite elektronik kayıt ne zaman başlıyor, elektronik kayıtlar nasıl yapılır? İşte elektronik kayıt tarihi…

Üniversite kayıtları için araştırmalar başladı. Öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanıp kazandığı üniversitelerin belli olmasının ardından elektronik kayıt ile ilgili soru soruyor. Elektronik kayıt nedir? Üniversite elektronik kayıt ne zaman başlıyor, elektronik kayıtlar nasıl yapılır? İşte elektronik kayıt tarihi…

ELEKTRONİK KAYIT NEDİR?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri hakkında yaptığı açıklamada “Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir.” Kelimeleriyle ifade ediliyor.

ELEKTRONİK KAYIT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Elektronik kayıt 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.

Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.

Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.

Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alabileceklerdir.

Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

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ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT YETERLİ Mİ?

Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

Elektronik kayıt işlemi 2021-2022 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT ZORUNLU MU?

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.