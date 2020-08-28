Elektronik kayıt nedir? Elektronik kayıt ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? (Elektronik kayıt tarihleri)

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla elektronik kayıt hakkındaki araştırmalar da arttı. Üniversite kayıtlarının son yıllarda elektronik yolla gerçekleştirilmesi konu hakkında bilgi sahibi olmayan adayların, elektronik kayıt hakkında araştırma yapmasına neden oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle elektronik kayıt (e-kayıt) daha da öne çıktı. Öte yandan YÖK açıklama yaparak, YKS kayıt tarihlerinin uzatıldığını aktardı. Peki, Elektronik kayıt ne zaman başlıyor? Elektronik kayıt nedir, nasıl yapılır? İşte yeni elektronik kayıt tarihleri…

Üniversiteli olan adaylar, kayıt tarihlerini araştırırken elektronik kayıt kavramı ile tanışınca, elektronik kayıt araştırması yoğunlaştı. YKS tercihlerinin açıklanmasıyla üniversite kayıtları başlayacak ve adaylar öncelikle kayıtları elektronik ortamda yapacak.

Elektronik kayıt nedir?

Elektronik kayıt (e-kayıt), bir üniversite programına yerleşen öğrencilerin e-devlet sistemi üzerinden ön kaydını yaptırmasıdır. Üniversite adayları e-devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor.

Elektronik kayıt nasıl yapılır?

www.turkiye.gov.tr adresine e-devlet şifreniz ile giriş yaparak ve sitede yer alan arama kutucuğuna ‘’Üniversite e- Kayıt’’ yazarak kayıt işlemleri sayfasına ulaşılır, kayıt işlemlerini yapabilmek için kişisel bilgileri (e-posta, telefon) onaylamak gerekiyor. Eksikler tamamladıktan sonra çıkan sayfada kayıt olmak istenilen üniversiteyi seçip devam et butonuna tıklanınca kayıt işlemlerine geçiliyor. Burada da ekrana yansıyan bilgileri doğrulayan sayfanın çıktısı yer alır, yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru doldurmak için dikkatli okumak gerekiyor. Bu bölüm de tamamlandıktan sonra cep telefonuna gelen onay kodunu sitede yer alan onay kutucuğuna girmek gerekiyor. Böylelikle son aşamaya gelip kayıt belgesi görüntülenebilir.

Kayıt işlemini bitirdikten sonra sistemden çıkış yapılmalı ve kayıtlı belgelerim kısmından üniversite kayıt belgesi görüntülenebilir. e- kayıt işlemi ile ilgili daha detaylı bilgiler için https://yoksis.yok.gov.tr/downloads/YOK-Kayit.pdf linkine ulaşabilirsiniz.

Elektronik kayıt tarihleri

YÖK yaptığı açıklamada “YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin ‘öğrencilerin lehine olacak şekilde’ uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı." denildi.

Elektronik kayıt zorunlu mu?

Elektronik kayıt zorunlu değil, isteğe bağlıdır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılır. Ek yerleştirmelerde Elektronik kayıt kullanılmıyor. Öğrencilerin, yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekiyor.