Elektronik aletlere talep arttı! Fiyatlar ikiye katlandı

Corona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında çoğu okulun açılmayacağının duyurulmasının ardından, sanal dersler için gerekli ekipman fiyatları yükseliyor.

Eskişehir'de uzun yıllardır bilgisayar tamircisi ve elektronik eşya satıcısı olarak hizmet veren Yusuf Duru, fiyatların yükselişte olduğunu ifade etti.