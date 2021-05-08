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Elektrikte yeni dönem! Resmen değişti, faturalar...

AA |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 11:50 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 11:50

Elektrikte yeni dönem Resmi Gazete'de yayımlandı. Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren değişiklik ile faturalarda yeni dönem 1 Haziran'da başlıyor. Yeşil tarife kategorisindeki tüketicilerin faturalarına işaret veya logo konulacak. Yeşil tarife haricindeki tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin ifşası için, ilgili enerji miktarına ilişkin EPİAŞ tarafından oluşturulan belgeler kullanılacak. İtfa belgelerinde de özel işaret ve logo yer alacak.


Enerji sektöründe ‘yeşil’ dönem 1 Haziran’da başlıyor. Tüketiciler 1 Haziran’dan itibaren yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş enerjiyi kullanmayı seçebilecek. Elektrik üreticileri, enerjinin kaynağını belgeleyecek. Yeşil enerji kullandığını belgelemek, özellikle firmalara Avrupa’ya ihracatta rekabet üstünlüğü sağlayacak. Bundan sonra tüketiciler Yenilenebilir (doğa dostu) enerji kaynaklarından üretilen, uluslararası geçerliliği olan akredite kuruluşlarca sertifikalandırılan ve şeffaf olarak raporlanabilen enerji (yeşil enerji) tarifesine geçebilecekler. Yeşil enerji kullanan abonelerin faturalarında ise özel bir işaret bulunuyor.
 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G)  sistemi ve organize YEK-G piyasası işletim usul ve esasları belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul  kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, YEK-G belgesi, YEK-G piyasasında ticarete, YEK-G sistem  kullanıcıları arasında transfere, tedarikçiler tarafından itfa bildirimlerine ve  EPİAŞ tarafından ilga ve iptal işlemlerine konu edilebilecek.
 
Yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanslı üretim  tesisleri, YEK-G belgesi ihraç başvurusunda bulunabilecek. YEK-G belgesi ihracına  esas üretim miktarı, bu kapsamdaki üretim tesislerinde üretilen  belgelendirilebilir üretim miktarı olacak. YEK-G sistemine katılım gönüllülük  esasına dayalı olup, YEK-G belgesi bu kapsamdaki üretim tesisi sahibi YEK-G  sistem kullanıcılarına Enerji Piyasaları İşletme AŞ'ye (EPİAŞ) talepte bulunması  kaydıyla ihraç edilecek. Her bir megavatsaat belgelendirilebilir üretim miktarı için bir adet  YEK-G belgesi ihraç edilecek. YEK-G belgesi, üretim dönemi bitiş tarihinden  itibaren 12 ay süreyle geçerli olacak. İtfa, ilga ve iptal edilen YEK-G belgeleri  yeni bir transfer veya itfa işlemine konu edilemeyecek.EPİAŞ, YEK-G belgelerine ilişkin olarak gerçekleştirilebilecek ihraç,  transfer, itfa, ilga ve iptal işlemleri hakkında YEK-G sistem kullanıcılarını  Piyasa Yönetim Sistemi aracılığıyla bilgilendirecek.
 
 Yeşil tarife kategorisindeki tüketicilerin faturalarına işaret veya  logo konulacak
 
Görevli tedarik şirketleri, yeşil tarife kategorisindeki tüketicilere  tedarik ettikleri elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji  kaynaklarından üretildiğini tüketicilerin faturalarına özel bir işaret veya logo  koymak suretiyle ifşa edecek. Yeşil tarifeye ilişkin tüketici faturalarına ilave  edilecek işaretin standardı EPDK tarafından belirlenecek.  Yeşil tarife haricindeki tüketicilere tedarik edilen elektrik  enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji  kaynaklarından üretildiğinin ifşası için, ilgili enerji miktarına ilişkin EPİAŞ  tarafından oluşturulan itfa belgeleri kullanılacak. İtfa belgelerinde de özel  işaret ve logo yer alacak. YEK-G sistem kullanıcıları tarafından YEK-G sistemi ve organize YEK-G  piyasasından gerçekleştirilen işlemler için tahsil edilecek piyasa işletim  ücretleri her yıl kurul kararı ile belirlenecek. Söz konusu usul ve esaslar 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.
 
Türkiye'de dün günlük bazda 848 bin 850 megavatsaat  elektrik üretildi
 
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en  yüksek elektrik tüketimi 38 bin 719 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim  ise 28 bin 320 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti. Günlük bazda dün 848 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim  ise 843 bin 73 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde ilk sırada yüzde 30,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı.  Bunu, yüzde 17,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,3 ile ithal  kömür santralleri izledi. Öte yandan, dün 8 bin 64 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 763  megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.
 
Enerjide acele kamulaştırma kararları
   
Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji  projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.     Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Mersin'de tesis edilecek “9M3075 Kocayer-Tepeköy Enerji  Nakil Hattı”, "9M5136 Delikkaya Kurucuk KÖK Enerji Nakil Hattı" ve "9M5132  Söğütçü İshaklar Enerji Nakil Hattı", Adana'da tesis edilecek “9A4667 Akkaya DM  Saimbeyli DM Enerji Nakil Hattı” ve Zonguldak'ta tesis edilecek “Karasu  KÖK-Eğerci DM Enerji Nakil Hattı”nın yapımı amacıyla bu hatların güzergahına  isabet eden bazı taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet  şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye  Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait "380 kV Akkuyu  NGS-Manavgat 380 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında da hattın güzergahına  isabet eden taşınmazlar direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi  ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak.  Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri  Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Corporate Resources  B.V., Pinnacle Turkey Inc. ve Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corp.  şirketlerinin İstanbul ve Tekirdağ'da müştereken sahip olduğu 3 petrol işletme  ruhsatının süresi 5 yıl, bir ruhsatın süresi ise 12 yıl uzatıldı.
 

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