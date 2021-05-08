Elektrikte yeni dönem! Resmen değişti, faturalar...

Enerji sektöründe ‘yeşil’ dönem 1 Haziran’da başlıyor. Tüketiciler 1 Haziran’dan itibaren yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş enerjiyi kullanmayı seçebilecek. Elektrik üreticileri, enerjinin kaynağını belgeleyecek. Yeşil enerji kullandığını belgelemek, özellikle firmalara Avrupa’ya ihracatta rekabet üstünlüğü sağlayacak. Bundan sonra tüketiciler Yenilenebilir (doğa dostu) enerji kaynaklarından üretilen, uluslararası geçerliliği olan akredite kuruluşlarca sertifikalandırılan ve şeffaf olarak raporlanabilen enerji (yeşil enerji) tarifesine geçebilecekler. Yeşil enerji kullanan abonelerin faturalarında ise özel bir işaret bulunuyor.
Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) sistemi ve organize YEK-G piyasası işletim usul ve esasları belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, YEK-G belgesi, YEK-G piyasasında ticarete, YEK-G sistem kullanıcıları arasında transfere, tedarikçiler tarafından itfa bildirimlerine ve EPİAŞ tarafından ilga ve iptal işlemlerine konu edilebilecek.
Yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanslı üretim tesisleri, YEK-G belgesi ihraç başvurusunda bulunabilecek. YEK-G belgesi ihracına esas üretim miktarı, bu kapsamdaki üretim tesislerinde üretilen belgelendirilebilir üretim miktarı olacak. YEK-G sistemine katılım gönüllülük esasına dayalı olup, YEK-G belgesi bu kapsamdaki üretim tesisi sahibi YEK-G sistem kullanıcılarına Enerji Piyasaları İşletme AŞ'ye (EPİAŞ) talepte bulunması kaydıyla ihraç edilecek. Her bir megavatsaat belgelendirilebilir üretim miktarı için bir adet YEK-G belgesi ihraç edilecek. YEK-G belgesi, üretim dönemi bitiş tarihinden itibaren 12 ay süreyle geçerli olacak. İtfa, ilga ve iptal edilen YEK-G belgeleri yeni bir transfer veya itfa işlemine konu edilemeyecek.EPİAŞ, YEK-G belgelerine ilişkin olarak gerçekleştirilebilecek ihraç, transfer, itfa, ilga ve iptal işlemleri hakkında YEK-G sistem kullanıcılarını Piyasa Yönetim Sistemi aracılığıyla bilgilendirecek.
Yeşil tarife kategorisindeki tüketicilerin faturalarına işaret veya logo konulacak
Görevli tedarik şirketleri, yeşil tarife kategorisindeki tüketicilere tedarik ettikleri elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini tüketicilerin faturalarına özel bir işaret veya logo koymak suretiyle ifşa edecek. Yeşil tarifeye ilişkin tüketici faturalarına ilave edilecek işaretin standardı EPDK tarafından belirlenecek. Yeşil tarife haricindeki tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin ifşası için, ilgili enerji miktarına ilişkin EPİAŞ tarafından oluşturulan itfa belgeleri kullanılacak. İtfa belgelerinde de özel işaret ve logo yer alacak. YEK-G sistem kullanıcıları tarafından YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasından gerçekleştirilen işlemler için tahsil edilecek piyasa işletim ücretleri her yıl kurul kararı ile belirlenecek. Söz konusu usul ve esaslar 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.
Türkiye'de dün günlük bazda 848 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi
Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 719 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 320 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti. Günlük bazda dün 848 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 843 bin 73 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimde ilk sırada yüzde 30,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,3 ile ithal kömür santralleri izledi. Öte yandan, dün 8 bin 64 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 763 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Mersin'de tesis edilecek “9M3075 Kocayer-Tepeköy Enerji Nakil Hattı”, "9M5136 Delikkaya Kurucuk KÖK Enerji Nakil Hattı" ve "9M5132 Söğütçü İshaklar Enerji Nakil Hattı", Adana'da tesis edilecek “9A4667 Akkaya DM Saimbeyli DM Enerji Nakil Hattı” ve Zonguldak'ta tesis edilecek “Karasu KÖK-Eğerci DM Enerji Nakil Hattı”nın yapımı amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait "380 kV Akkuyu NGS-Manavgat 380 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında da hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak. Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Corporate Resources B.V., Pinnacle Turkey Inc. ve Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corp. şirketlerinin İstanbul ve Tekirdağ'da müştereken sahip olduğu 3 petrol işletme ruhsatının süresi 5 yıl, bir ruhsatın süresi ise 12 yıl uzatıldı.