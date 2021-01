Elektrikte kurulu güç, 96 bin megavata ulaştı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın 'daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' anlayışıyla devreye alınan yerli ve yenilenebilir enerji santrallerinin kurulu güç içerisindeki payının yüzde 63,5 seviyesine yükseldiği belirtildi. Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılayacak elektrikte kurulu gücün, 96 bin megavat olduğu kaydedilerek, "Kurulu güç içerisindeki en yüksek payı yüzde 32 ile hidrolik alırken, yerli kömür yüzde 12, rüzgar enerjisi ise yüzde 9'luk bir paya sahip oldu. Güneş enerjisinin yüzde 7 paya sahip olduğu kurulu güç içerisinde jeotermal ve biyokütle/ısı atık yüzde 2'şerlik paya sahipti" denildi.

ELEKTRİK İLETİMDE ARIZASIZ DÖNEM

Her şart altında kesintisiz enerji hedefi için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü belirtilerek, "Yaşamımızın her alanında olmazsa olmaz olan elektrikte zorlu şartlarda, dört mevsim ve günün her saatinde süren bakım çalışmaları sonuçlarını vermeye başladı. Elektrik iletiminde 2020’de yapılan yoğun yatırım ve bakım çalışmalarıyla arızlar 154 kilovolt hatlarda yüzde 55, 400 kilovot hatlarda yüzde 63 azaldı. Elektriğin otoyolları olarak adlandırılan iletim hatlarına hem karadan hem de helikopter aracılığıyla havadan yapılan bakım ve onarım çalışmaları zorlu şartlar altında da durmaksızın devam ediyor" ifadesine yer verildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektriğin otoyolları olan iletim hatlarımızın açık kalması için zorlu kış şartları altında, soğuk ya da yüksek demeden çalışan tüm çalışanlarımızı bir kez daha kutlarım. Onların çabalarıyla 2020'de 154 kilovot iletim hat arızaları yüzde 55, 400 kilovot iletim hat arızaları ise yüzde 63 azaldı" ifadesini kullandı.