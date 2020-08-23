Elektrikli VW ID.4’ün üretime başladı!

Volkswagen'in tamamen elektrikli SUV'u olan ID.4'ün seri üretimi başladı. Dünya prömiyerinin Eylül ayı sonunda yapılması planlanan ID.4, Türkiye’de satışa sunulacak ilk tam elektrikli Volkswagen modeli olacak. 2024 yılına kadar 33 milyar Euro yatırım yapmayı planlayan Volkswagen Grubu, bu yatırımının 11 milyar Euro'luk kısmını Volkswagen markasına ayırmış durumda. Marka, 2025 yılında 1,5 milyon elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

Büyüyen segmente elektrikli model

Dünyanın en hızlı büyüyen segmenti olan kompakt SUV sınıfındaki model yelpazesine tamamen elektrikli bir model ekleyen Volkswagen,önümüzdeki dönemde ID.4’ü Avrupa 'da, Çin'de ve daha sonra ABD 'de pazara sunmayı planlıyor.Zwickau, büyük bir otomobil üretim tesisinin tamamen elektrikli model üretimine geçtiği ilk fabrika olarak Volkswagen markasının e-mobilite atağında önemli bir rol oynuyor. Bu yıl tamamlanacak tüm dönüşüm çalışmaları sonrasında 2021 yılında MEB teknolojisine sahip yaklaşık 300 bin elektrikli aracın Zwickau fabrikasında banttan indirilmesi hedefleniyor. . ID.4'ün üretim öncesi çalışmaları Çin'deki Anting tesisinde da halihazırda başlatılmış durumda. 2022 yılında ise Chattanooga tesisinde modelin üretimi başlayacak.

Volkswagen'in ilk tamamen elektrikli SUV'u

ID.4, Volkswagen'in tamamen elektrikli modelleri için geliştirdiği MEB (modüler elektrik platformu) teknolojisine dayanıyor. 500 kilometrelik menzile sahip (WLTP'ye göre) ID.4, geniş iç hacmi ile dikkat çekecek. SUV’un, ilk etapta arkadan itişli olarak pazara sunulması planlanırken, sonraki dönemde elektrikli dört tekerlekten çekişli versiyonu da pazarda yerini alacak.