Elektrikli SUV Skywell 550 bin TL’den yollarda

Ulu Motor, elektrikli otomobil üreticisi Skywell ile Türkiye distribütörlüğü ve teknolojik ortaklık anlaşması imzaladı. Ulu Motor, Kasım ayı itibarıyla markanın elektrikli SUV modeli ET5’i ülkemizde satışa sundu. Kısa sürede 25 adet ön sipariş alan Skywell ET5, 3 farklı donanım seviyesiyle satışa çıkacak.

520 km menzil



Otomobil 520 km’ye çıkabilen menzili, yarı otonom sürüş, akıllı özellikleri ve 8 yıl 150 bin km batarya garantisi ile Avrupa ve Türkiye elektrikli otomobil pazarının önemli bir oyuncusu olmayı hedefliyor. Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, farklı markalarla farklı coğrafyalarda otomotiv alanında yıllara dayanan derin bir tecrübeye sahip olduklarını vurgulayarak, “Bu doğrultuda Çin’in dünyada yükselen elektrikli otomobil markalarından Skywell’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendik. Markanın elektrikli SUV modeli ET5, Almanya, Romanya ve İsrail’de pazara sunuldu. Bu yıl 100 adetlik bir satışa imza atmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl ise toplam 8 bin adet elektrikli aracın satılmasını öngördüğümüz ülkemiz pazarında, ET5 ile 1000 adetlik bir satışı hedefliyoruz.”



7.9 saniyede 100 km



Önümüzdeki 5 yıl, 5 farklı modeli pazara sunmayı hedefleyen Ulumotor ET5’i 3 farklı donanım seviyesi ve 550 bin TL ile 760 bin TL arasında değişen anahtar teslim fiyatıyla satışa çıkardı.ET5; 4698 mm uzunluğu, 1908 mm genişliği, 1696 mm yüksekliği ve 2.800 mm’lik aks mesafesi ile sınıfında öne çıkarak ferah bir yaşama alanı sunuyor. 467 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1141 litreye kadar çıkartılabiliyor. Araç, sunduğu 150 kW güç ile 0’dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşabiliyor.