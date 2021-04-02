Elektrikli SUV’ların yarışı başlıyor!

Arazi yarış serisi Extreme E ile 3 Nisan'dan itibaren başlayacak. Toplamda dokuz takım yarışacağı etkinlikte ilk dört takım Yarı Final 1'e yükselirken diğer beş takım Yarı Final 2 - Çılgın Yarış etkinliğine katılacak. Yarı Final 1'de liderlik tablosunda zirveye çıkan 3 üç takım ve Çılgın Yarış’ta birinci ve ikinci olan takımlar Final One’a yükselecek iki günlük yarışta en hızlı olan takım X Prix galibi olacak. Yarışlar Tik Tok’tan canlı yayınlanacak.

Eşit cinsiyet konsepti



Extreme E yarış serisi konseptine göre, bir erkek ve bir kadın pilottan oluşan takımlarla motor sporlarında ilk defa eşit cinsiyet temsili sağlanacak. Her iki sürücü de dönüşümlü olarak direksiyona geçecek. Yarışta eski Formula 1 dünya şampiyonu Jenson Button, JBXE takımı için ODYSSEY 21'in direksiyonunda yer alacak. Şampiyona, Continental test pilotu ve marka elçisi Mikaela Åhlin-Kottulinsky eşlik edecek. Mikaela Åhlin-Kottulinsky, 2018’de İskandinav Turing Otomobil Yarışları serisini bugüne dek kazanan ilk ve tek kadın olarak tarihe geçti.



Yarış tarihleri



• 3 - 4 Nisan 2021: Desert X Prix: El-Ula, Suudi Arabistan

• 29-30 Mayıs 2021: Ocean X Prix: Lac Rose, Senegal

• 28-29 Ağustos 2021: Arctic X Prix: Kangerlussuaq, Grönland

• 23-24 Ekim: Amazon X Prix: Para, Brezilya

• 11-12 Aralık 2021: Glacier X Prix: Tierra del Fuego, Arjantin