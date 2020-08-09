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Elektrikli Skoda 500 km menzile sahip olacak

09 Ağustos 2020 Pazar - 16:14 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 16:14

Markanın tamamen elektrikli yeni SUV modeli Enyaq eylülde tanıtılacak.


Modüler elektrikli platformu MEB’yi kullanacak ilk Skoda  modeli olacak Enyaq iV’nin markanın yeni amiral gemisi olması planlanıyor.  Marka , modelin 2020 Eylül’deki  dünya prömiyerinden önce aracın siluetini, kabin eskizlerini ve kamuflajlı sürüş fotoğraflarını yayınladı. Yeni modelde elektrikli motorun getirdiği avantajla geniş iç hacim oluşması öngörülüyor.
 
500 km menzil 
 
Araç ölçüler açısından Skoda Octavia’dan  daha kısa olmasına rağmen  SUV Kodiaq’a  benzer ölçülerde.  Enyaq iV, arkadan itişli veya dört çeker olarak üretilecek. 3 farklı batarya ve 5 farklı güç seviyesine sahip olacak. Hızlı şarj özelliği ve maksimum 125 kW kapasitesi ile sunulacak aracın 500 kilometre kadar menzile ulaşması bekleniyor. Markanın  125. yılının  modeli olarak öne çıkması planlananotomobilin  dünya prömiyeri  Prag’da gerçekleşecek. 
 

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Elektrikli Skoda SUV Enyaq
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