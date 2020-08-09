Elektrikli Skoda 500 km menzile sahip olacak

Modüler elektrikli platformu MEB ’yi kullanacak ilk Skoda modeli olacak Enyaq iV’nin markanın yeni amiral gemisi olması planlanıyor. Marka , modelin 2020 Eylül’deki dünya prömiyerinden önce aracın siluetini, kabin eskizlerini ve kamuflajlı sürüş fotoğraflarını yayınladı. Yeni modelde elektrikli motorun getirdiği avantajla geniş iç hacim oluşması öngörülüyor.

500 km menzil

Araç ölçüler açısından Skoda Octavia’dan daha kısa olmasına rağmen SUV Kodiaq’a benzer ölçülerde. Enyaq iV, arkadan itişli veya dört çeker olarak üretilecek. 3 farklı batarya ve 5 farklı güç seviyesine sahip olacak. Hızlı şarj özelliği ve maksimum 125 kW kapasitesi ile sunulacak aracın 500 kilometre kadar menzile ulaşması bekleniyor. Markanın 125. yılının modeli olarak öne çıkması planlananotomobilin dünya prömiyeri Prag’da gerçekleşecek.