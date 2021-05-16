Ankara'da bir araya gelen 5 arkadaş aynı anda tek bir elektrikli scooter'a bindi. 4 genç elektrikli scooter üzerinde ayakta bulunurken, 5'inci kişinin ise arkadaşlarının omzuna çıktığı görüldü. 5 gencin bu şekildeki tehlikeli yolculuğu görenleri endişelendirdi. Yoldan geçen bir sürücü, cep telefonu ile gençlerin bu yolculuğunu kaydederek, "Öyle olmaz. 6, 7 kişi daha bindirin" diyerek tepkisini dile getirdi.
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- Elektrikli scooter üzerinde şaşkına çeviren görüntü!
Elektrikli scooter üzerinde şaşkına çeviren görüntü!
DHA | 16 Mayıs 2021 Pazar - 19:19 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 19:19