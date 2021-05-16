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Elektrikli scooter üzerinde şaşkına çeviren görüntü!

DHA |  16 Mayıs 2021 Pazar - 19:19 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 19:19

Ankara'da 5 gencin bir elektrikli scooter üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenleri endişelendirdi.


Ankara'da bir araya gelen 5 arkadaş aynı anda tek bir elektrikli scooter'a bindi. 4 genç elektrikli scooter üzerinde ayakta bulunurken, 5'inci kişinin ise arkadaşlarının omzuna çıktığı görüldü. 5 gencin bu şekildeki tehlikeli yolculuğu görenleri endişelendirdi. Yoldan geçen bir sürücü, cep telefonu ile gençlerin bu yolculuğunu kaydederek, "Öyle olmaz. 6, 7 kişi daha bindirin" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Ankara tehlikeli elektrikli scooter
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