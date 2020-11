Elektrikli pick-up’a özel lastik geliştirildi

Pirelli firması Rivian’a özel lastik imal edecek.Marka, Scorpion Verde All Season, Scorpion Zero All Season ve Scorpion All Terrain (Pirelli’nin SUV ve pick-up araçlara özel serisi) lastiklerinin özel versiyonlarını geliştirdi.

Bu doğrultuda, Pirelli ’nin Rivian için geliştirdiği tüm lastiklerin yanağında RIV ve Elect işareti bulunuyor. Elektrikli araçlarda gürültünün azaltılması, elektrikli sürüşün önemli avantajlarından biri olan sessizliği geliştiriyor. Pirelli’nin “Elect” işaretli lastikleri ayrıca şanzımanın yoğun talebine paralel olarak iyileştirilmiş (yol tutuşu) tutuş da sağamayı hedefliyor.

Enerji israfı azaltıldı

Elektrikli motorlar, devir aralığının en altından itibaren maksimum tork ürettiği için asfalta anında tutunan lastiklere ihtiyaç duyuyor. Mühendisler, Rivian’ın düşük dönme direnci hedeflerini karşılamak için geliştirdikleri bu özel versiyonlu lastiklerde araçların enerji tüketimini düşüren daha yüksek silika içerikli bir hamur üzerinde çalıştılar. Ardından, kalıbın özel bir tasarımına odaklanıp lastiklerin sırt desenini daraltırken basıncın ayak izine dağılımını optimal seviyede tuttular. Böylece lastik yüzeyiyle zemin arasındaki temas alanının azaltılması, enerji israfını düşürdü.