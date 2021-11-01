Elektrikli otomobilde 2023 dönüm noktası!

Galeriler vasıtasıyla satılan otomobiller dahil olmak üzere, 2021 yılının ilk 6 ayında 894 adet elektrikli otomobil satılırken, mevcutta ülkemizde trafiğe kayıtlı yaklaşık 6000 elektrikli aracın yollarda olduğu vurgulanıyor. Elektrikli araç popülasyonunun güçlü bir ivmeyle artacağını dile getiren Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül "Avrupa ile kıyaslandığında elektrikli araç adetlerimizin halen çok küçük ve şimdilik bir var oluş etkisi yaratmıyor.

Ancak 2023 yılı itibariyle bütün otomobil üreticileri, dizel motorlu araç seri üretim bantlarını kısıtlayarak elektrikli otomobil seri üretim bantlarını genişletecek. Dönüm noktası olan bu yıl itibariyle her sene, bir önceki seneye göre 2-3 kat daha fazla elektrikli otomobil satılacak. Tuşlu telefonlar ve tüplü televizyonlar gibi, içten yanmalı motorlar kısa süre içerisinde hayatımızdan çıkacak. Elektrikli gelecek sandığımızdan daha yakın." açıklamasını yaptı.

Premium modeller ilgiyi artırdı!



Tüketicilerin kullanım alışkanlıkları sebebiyle, 10 yıl önce elektrikli araçlara olan ilgisinin çok düşük olduğunu söyleyen Şengönül, Renault Fluence Z.E., Renault Zoe, BMW i3 ve Tesla gibi modellerle elektrikli otomobil serüveninin başladığına değinirken "Premium segmentteki markaların Türkiye satışlarıyla elektrikli otomobillere olan ilgi son 2 yılda ciddi bir boyut kazanmaya başladı. Jaguar I-PACE, Porsche Taycan, Mercedes EQC, BMW iX3 gibi modellerin yüksek performansı, benzinli ve dizel araç sahiplerini etkilemeyi başardı.

Benzinli ve dizel araç sahipleri farklı marka ve model elektrikli araçların da satışa sunulmasını merakla bekliyor. Bugün Türkiye' de toplamda ortalama 1500 şarj istasyonu var ve şehirlerarası yollarda hızlı şarj ünitesi kurulumları hızla devam etmektedir. Şarj istasyonu sayısı önümüzdeki yıllarda elektrikli araç sayısı ile doğru orantılı olarak artacaktır ve filoların kullanımı ile elektrikli hafif ticari araçların da piyasaya dahil olmasıyla elektriklileşme hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olacak." dedi.