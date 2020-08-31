Elektrikli otobüsün tüm Ar-Ge’si Türkiye’de yapıldı

Mercedes-Benz, elektrikli şehir otobüsü alanında eCitaro modelini sunacak.or. Tamamen elektrikli Mercedes-Benz eCitaro’nun dünya tanıtımı 2018 yılının sonbaharında Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda yapılmıştı.
2018 yılının sonbaharında Mannheim Otobüs Fabrikası’nın üretim programına eklenen tamamen elektrikli eCitaro’nun ardından şirket geçtiğimiz Mayıs ayında Körüklü eCitaro’yu da seri üretim programına dâhil etti. Avrupa’da çok sayıdaki şehrin belediyesi tarafından yeni siparişleri alınan eCitaro’nun Ar-Ge çalışmaları Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikasında yürütüldü.
Milyonlarca km test yapıldı
Türkiye’deki Otobüs Ar-Ge Merkezi’nde bulunan ve bir aracın 1.000.000 km yol koşullarına denk gelen şartları sağlayan Hidropuls simülasyon ünitesinde gerçekleştirilen eCitaro'nun ilk prototip aracı; 2 yıl süreyle, yaklaşık 140.000 km - 10.000 saat boyunca; İstanbul, Erzurum ve İzmir gibi Türkiye’nin ekstrem iklim şartları ve farklı sürüş senaryolarında karşılaşılabilecek tüm koşullarda test edildi.