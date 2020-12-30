Elektrikli motosiklet markası Silence Türkiye’de!

İspanya’da %80 pazar payına sahip elektrikli motosiklet markası Silence’ın Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Doğan Trenrd Otomotiv oldu. Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Kağan Dağtekin, ilk etapta doğrudan satış modeli ile ilerlemeyi düşündüklerini ancak oldukça yoğun bayilik talepleri aldıklarını ve işinin ehli ve portföyü premium olan noktalarla özel anlaşmalar yapabileceklerini belirtti.

Elektrikli motosiklette iddialı



Motosiklet pazarının yenilikçi ihtiyaçlarına uygun olarak 2 ve 3 tekerlekli elektrikli araçları tasarlayıp, geliştirip, üreten Silence’ın merkezi İspanya’nın Barselona kentinde bulunuyor. Yıllık 10 bin scooter ve 12 bin batarya paketi üretim kapasitesiyle hızlı büyüyen şirketler arasında gösterilen Silence, İspanya’da tek ve Avrupa’da ise ikinci büyük motosiklet - akü geliştiricisi olarak biliniyor.





3 farklı modeliyle şimdi Türkiye’de



Doğan Trend Otomotiv’in, Silence ürün ailesinden Türkiye pazarına sunduğu elektrikli motosikletler arasında S01 ve S02 modelleri yer alıyor. Bu modellerden S01; 7kW’lık güçlü motoru ile 100 km/s hıza çıkarken, ekonomik modda 100 km’ yi aşan menzili ile şehir içi ulaşım için verimli bir çözüm sunuyor. S02 modeli 1,5 kW ve 7kW motor güçlerine sahip iki ayrı versiyonda, ister kişisel kullanıma uygun ister dağıtım sektöründe kullanıma uygun olarak satışa sunulacak. S02’nin 1,5 kW’lık motora sahip versiyonu maksimum 45 km/s hıza çıkabilirken, B sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek ve 5,6 kWh kapasiteli pili le 125 km’lik bir menzile sahip olacak. S02’nin bir diğer 7kW’lık motora sahip versiyonu ise 90 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor ve A1 sınıfı motosiklet ehliyeti ile kullanılabiliyor. Bu versiyon 5,6 kWh’lık pili ile yaklaşık 150 km lik menzile sahip.