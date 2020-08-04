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Elektrikli mini araç "paylaşımlı" olarak yollara çıkacak

AA |  04 Ağustos 2020 Salı - 16:52 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 16:52

İzmir'de faaliyet gösteren bir teknoloji şirketinin elektrikli mini araçları, aynı firma tarafından geliştirilen araç paylaşım platformu ZOOP aracılığıyla yollara çıktı.


Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye'de ekosistemi artan araç  paylaşım platformlarına fark yaratabilecek bir yenisi de İzmir merkezli bir  teknoloji şirketi tarafından eklendi.
 
Şirketin hali hazırda geliştirdiği elektrikli mini araç, yine şirketin  genç beyinleri tarafından geliştirilen araç paylaşım platformu ZOOP ile  birleştirildi.
 
Yatırımcıların da ilgisini çeken ZOOP'un Türkiye'de başlayan  yolculuğunun başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede kullanılması amaçlanıyor.
 
Güneş enerjisiyle şarj oluyor, mobil uygulamayla kapısı açılıyor
Saatte 70 kilometre hıza çıkabilen araçlarda, lityum iyon bataryalarla  yol alıyor. Evlerde de kullanılan 220 voltluk akımlarda şarj edilebilen araçlar,  tepesine bulunan panelleri aracılığıyla enerjisinin önemli bir kısmını güneşten  alıyor.
 
Üzerindeki ışıklarla kullanıcısına mesaj veren mini elektrikli  araçlarda, yeşil ışık 'kiralanabilir', mavi ışık 'kullanımda', kırmızı ışık ise  'şarjı yetersiz' anlamı taşıyor.
 
Tek şarjla yaklaşık 100 kilometre gidebilen aracın anahtarı ise  internet üzerinden indirilen ZOOP isimli mobil uygulama. Aracın kapısı  uygulamayla açılıyor. Araç içinde bulunan dokunmatik ekran üzerinden çalışan  araçta, ileri-geri vitesler de yine bu dokunmatik ekran üzerinden ayarlanıyor.
 
Akıllı rehber ve navigasyon özelliğinin de bulunduğu araçlar 2 kişinin  kullanımı için uygun.
 
Türkiye'de filizlendi, Avrupa'da büyüyecek
Firmanın yönetim kurulu başkanı Kerem Odabaşı, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, ZOOP'un en basit tabiriyle bir araç paylaşım platformu ve paylaşım  teknolojisi olduğunu dile getirdi.
 
ZOOP'un özellikle kısa mesafe ulaşım için geliştirilmiş bir çözüm  olduğunu dile getiren Odabaşı, şöyle konuştu:
"Mobilite ve paylaşım teknoloji platformu ZOOP kullanıcılarına sunduğu  özel yolculuk deneyimiyle kısa mesafe ulaşım pazarına yepyeni bir soluk  getirecek. ZOOP mini araçlarımız özellikle şehir içi kullanımına çok uygun. Cep  telefonu aplikasyonu üzerinden kendiniz kiralayabiliyorsunuz. Bu kiralama  modelenin örneği var. Ancak bu boyutlardaki mini araçlarla sunulan servis ve  kullanıcı deneyiminin Türkiye'de ve dünyada da örneği yok."
 
Mikro-mobilitenin dünyada çok hızlı geliştiğini aktaran Odabaşı, bu  sistemin olumlu katkıların yanında bazı kullanım sınırlarının olduğunu ifade  etti.
 
Özellikle şehir içi trafik riskinin olduğu durumlarda sıkıntıların  yaşandığına değinen Odabaşı, "ZOOP gibi hibrit çözümle mikro-mobiliteyle otomobil  arasında bir çözüm sunmuş oluyoruz. Güvenlik, konfor, boyut ve ekonomiklik gibi  öne çıkan kriterlerde ZOOP mikro-mobilite ve otomobil paylaşımının bir arada  sunamadığı çok özgün özelliklere sahip. ZOOP olarak ismimizi mini-mobiliteyle  eşleştirmek istiyoruz. Mikro-mobilite dünyada çok kısa sürede milyar dolarlık  şirketleri oluşturdu. Biz de Avrupa'dan başlayarak büyümeyi ZOOP araçlarıyla  yapabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.
 
ZOOP'un Türkiye'de filizlendiğini ama bir sene içinde Avrupa'da da  başlamak niyetinde olduklarını vurgulayan Odabaşı, araçların deneme sürüşleri  için yollara çıktığına işaret etti.
 
Türk mühendisler tarafından tasarlanan ZOOP teknoloji altyapısının 5  araçla test sürüşlerinin devam ettiğini belirten Odabaşı, şunları söyledi:
"Bunun ticarileştirme aşamasından önce bir pilot çalışmamız olacak.  Geçtiğimiz hafta İstanbul'daydık. Maslak bölgesinde başlattığımız bir uygulamamız  var. Aynı zamanda İzmir'de de böyle bir başlangıç için hazırlıklarımız var.  Amacımız burada kullanıcı deneyimini görmek, gelir modelini oturtmak ve  teknolojiyi stratejik paydaşlarımıza sunmak. Yatırımcılarla sıcak bir görüşme  içindeyiz. Pilot çalışmanın çıktılarını onlarla paylaşacağız. Global vizyonumuzun  örtüştüğü yatırımcı ile bu alandaki ilk güçlü marka olmak istiyoruz."
 
Odabaşı, toplu taşıma araçlarınının ulaşımın atar damarları olduğunu,  ZOOP'un ise kılcal damarları teşkil edeceğini vurguladı.
 
ZOOP'un kullanım alanlarını sıkışık kentsel alanlar, kent içi ve  banliyö ulaşım merkezlerine gidip gelme, şehir içi paket dağıtımı, üniversite  kampüsleri, alışveriş merkezleri, turizm ve ana kullanım alanları olarak  sıralayan Odabaşı, pilot çalışmalarda kullanıcı deneyimlerinden çok olumlu  dönüşler  aldıklarını sözlerini ekledi.
 

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Elektrikli mini araç paylaşım teknoloji
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