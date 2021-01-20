Elektrikli Mercedes EQA ilk çeyrekte Türkiye’de

EQA, Mercedes -EQ’nun tamamen elektrikli araç dünyasına yeni giriş seviyesini oluşturuyor. EQA ailesinin giriş seviyesini, 140 kW / 190 bg gücündeki motoruyla WLTP normuna göre 426 kilometre elektrikli sürüş menziline ulaşan EQA 250 oluşturuyor. 66,5 kWh kapasiteli çift katmanlı batarya araç zeminine entegre ediliyor. Markaya özgü ses ve titreşim konforu beklentilerini karşılamak için elektrikli güç aktarma sistemi gövdeden ayrıştırılıyor. Buna ek olarak kapsamlı yalıtım çözümleri uygulanıyor.

Elektro-estetik tasarım

EQA, Mercedes-EQ ailesine özgü, merkezi yıldıza sahip siyah zeminli ön ızgarayla donatılıyor. Ön ve arka ışık şeridi, Mercedes-EQ’nun tamamen elektrikli araç dünyasına özgü bir başka çarpıcı tasarım özelliği olarak öne çıkıyor. Yatay ışık şeridi, tam LED farları gündüz farları ile birbirine bağlıyor ve hemr gündüz hem gece her daim model için yüksek bir algılanma seviyesi sunuyor. Farların iç yapısı kaliteli, detaylı ve büyük bir titizlik düzeyi ile şekillendiriliyor. Farlardaki mavi detaylar Mercedes-EQ markasına özgün görünümü destekliyor. LED arka aydınlatma grubu konik LED ışık şeridiyle uyumlu bir şekilde birleşiyor. Söz konusu tasarım yaklaşımı, tampona entegre plakalık ile birlikte EQA’ya arkadan bakıldığında çok daha olgun ve geniş bir görünümü beraberinde getiriyor. EQ’ya özgü “Rosegold” veya mavi dekoratif öğeler de içeren 20 inç’e kadar alaşım jant seçenekleri bulunuyor.

Mercedes Me Change

Kullanıcılar Mercedes me Charge üzerinden 31 ülkede 450.000 AC ve DC şarj noktası ile dünyanın en kapsamlı şarj ağına erişebiliyor. Mercedes-EQ müşterileri, Mercedes me Charge’ın kullanılabildiği ülkelerde çeşitli sağlayıcıların şarj istasyonlarına kolaylıkla erişebiliyor ve basit faturalama ile entegre bir ödeme özelliğinden yararlanabiliyor.