Elektrikli Kona’nın fiyatı belli oldu!

Hyundai Assan, B-SUV sınıfındaki elektrikli SUV modeli KONA’yı Türkiye’de satışa sundu. Otomobilin full şarjlı menzili ise 484 km (WLTP)olarak açıklandı. KONA Elektrik için lansmana özel fiyat uygulanacak. KONA Elektrik Progressive 100 kW 487.000 TL, KONA Elektrik Progressive 150 kW ise 734.000 TL’den satılacak.

İlk 5 bakım ücretsiz



KONA EV müşterilerine ilk 5 bakımı, Wallbox şarj ünitesi ve ayrıca 250 dk şarjı da hediye edilecek. Yeni KONA Elektrik, dış tasarım makyajıyla beraber bir dizi yenilikleri beraberinde getiriyor.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Herkesin heyecanla beklediği KONA Elektrik modelimizi “Geleceğin bugüne hediyesi” sloganımızla AutoShow 2021 Mobility ile Türkiye pazarına sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Elektrikli ve hibrit araçlara olan talep Türkiye’de her geçen gün artış gösteriyor. Önümüzdeki iki yıl içinde satışların ve şarj istasyonu altyapısının 4-5 kat daha artması bekleniyor."dedi.



Konvansiyonelden daha uzun



Yeni KONA EV de önceki versiyondan 40 milimetre daha uzun. Daha ferah ve daha konforlu bir iç mekanla gelen otomobilin ekranlarıyla beraber rahat koltukları ve döşemeleri de güncellemeden nasibini almış.

Yeni KONA Elektrik, diğer Hyundai modellerinde de kullanılan 10,25 inç dijital gösterge ile donatılırken ayrıca isteğe bağlı olarak 10,25 inç AVN multimedya ekranıyla da satın alınabiliyor. Motor ve menzil olarak ise 2 farklı alternatif ile tercih edilebiliyor. Yeni modelde 64 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon, maksimum 204 PS (150 kW) güç üretiyor ve 7,6 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor. Baz versiyon ise 39,2 kWh pil kapasitesine sahip. Bu motor da 136 PS (100 kW) üretiyor ve 9,9 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor.

Her iki güç aktarma organı da 395 Nm anlık tork sağlayarak ilk saniyeden itibaren tam güçle sürüşü eğlenceli hale getiriyor. Segmentindeki en uzun sürüş menzillerinden birine sahip olan KONA Elektrik, tek bir şarjla 484 kilometre (WLTP-64 kWh pilli versiyon) yol gidebiliyor.