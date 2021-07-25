Elektrikli BMW Motosikletler 2022’de Türkiye’de

Sessiz devrimin en önemli parçası olarak BMW #NEXTGEN 2020’de konsept olarak tanıtılan Yeni BMW Motorrad CE 04 alışılmışın dışında, zamansız ve fütüristtik tasarımı sayesinde geleneksel motosiklet modellerinden ayrışıyor. Birçok yenilikçi ve modern teknolojiyi bünyesinde barındıran Yeni BMW Motorrad CE 04, yüksek menzili ve verimli motoru sayesinde şehir için ideal bir sürüş sunuyor.Yeni BMW Motorrad CE 04'ün arka tekerlek ve akü arasına yer alan elektrik motoru 31 kW (42 bg) güç üretiyor. 31 kW güce sahip olan motor sayesinde Yeni BMW Motorrad CE 04 0'dan 50 km/s hıza sadece 2.6 saniyede çıkıyor. Maksimum olarak ise 120 km/s hıza erişebiliyor.

4 saatte doluyor



Şehir içi iki tekerlekli mobiliteyi kolaylaştırmak için tasarlanan Yeni BMW Motorrad CE 04'ün lityum-iyon pilleri gücünü BMW wallbox ile ev ve iş yerlerinden ya da şarj istasyonlarından alabiliyor. Tamamen boş olan pillerin evlerde kullanılan elektrikten yüzde 100 doluluğa ulaşması 4 saat 20 dakikada gerçekleşiyor. Bu süreyi hızlı şarj teknolojisi sayesinde 1 saat 40 dakikaya indirmek mümkün. Ayrıca hızlı şarj teknolojisi sayesinde şarj seviyesini yüzde 20'den yüzde 80 doluluğa ulaştırmak sadece 45 dakika sürüyor.



10.25 İnçlik Renkli TFT Ekran



BMW Motorrad'ın şehir içi kullanıma farklı bir boyut kazandıran iki tekerlekli mobilite aracı teknolojik donanımlarında da fark yaratıyor. Yeni BMW Motorrad CE 04'ün dikkat çekici en önemli donanımlarından biri 10.25 inç boyutundaki ekranı. Büyüklüğü açısından oldukça cömert olan bu ekran kullanışlılık açısından da sürücüsüne aynı oranda yardımcı oluyor. Ekran üzerinden sürüş bilgilerinin takip edilmesini kolaylaştıran tasarım ve karakter seçimi, kolay menü ve navigasyon kullanımını da beraberinde getiriyor.