Elektrikli Berlingo 275 km yapacak!

E-Berlingo Van içten yanmalı motora sahip Berlingo'nun özelliklerinden ödün vermeyecek. 4,4 m3'e kadar kargo alanı, 800 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi ve Extenso® kabininin modülerliği de dahil olmak üzere dört farklı gövde tipi ile üretilecek. Elektrikli Berlingo Van, 50kWh kapasiteli lityum-iyon batarya ile sürüş koşullarına bağlı olarak 275 km’ye varan bir elektrikli sürüş menzili kullanıma sunuyor. ë-Berlingo Van, Groupe PSA’nın gelişmiş e-CMP platformu üzerine yükseliyor ve bu segmentteki kullanıcıların günlük gereksinimlerini karşılayan elektrikli sürüş menzilini sunmayı hedefliyor.

Bataryaya özel önem



ë-Berlingo Van, elektrikli sürüş menzilini üst seviyeye çıkartmak için fren veya yavaşlama anında oluşan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor. Daha etkin bir enerji geri kazanımı için orta konsoldaki “B” düğmesine devreye giriyor. Bataryalar koltukların ve yükleme zemininin altında gizleniyor, aracın iç hacmi ile kargo alanına etki etmiyor ve sekiz yıl veya 160.000 km (bu garanti süresinin sonunda %70 batarya kapasitesi ile) garanti ile uzun kullanım ömrü sunuyor. Bir yıl veya 20.000 km sonra ve ardından her iki yıl veya 40.000 km sonra gerçekleştirilen bakım sonrasında bir batarya kapasite belgesi düzenleniyor. Aracın Türkiye'ye geliş tarihi henüz belirlenmedi.