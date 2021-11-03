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Elektrikli battaniyede akıma kapılarak öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 16:47 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 16:47

Düzce'de, arızalanan elektrikli battaniye nedeniyle akıma kapılan Şenol Yılmaz (40) hayatını kaybetti.


Olay, saat 04.00 sıralarında, Aziziye Mahallesi 986. Sokak'ta meydana geldi. Şenol Yılmaz, evde elektrikli battaniyeyi prize takarak uyudu. Sabah saatlerinde evdeki kokuyu fark eden Yılmaz'ın arkadaşı, durumu 112 Acil'e bildirdi.
 
Adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Şenol Yılmaz’ın arızalanan elektrikli battaniye nedeniyle akıma kapılıp hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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Elektrikli battaniye ölüm düzce
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