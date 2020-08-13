Elektrikli araçlar için kendi şarjını doldurabilen sistem geliştirdi

Elektrik teknisyeni 57 yaşındaki Abubekir Taşbaşı elektrikli araçlar için kendi şarjını doldurabilen bir sistem geliştirdi. Motosiklet tekerleğinin içine elektronik bir sistem kuran Taşbaşı, tekerleği döndükçe elektrik üretebilir hale getirdi. Sınırsız elektrik üretebilen sistem, telefon, televizyon ve buzdolabı gibi elektronik eşyaları bağlantı kabloları ile çalıştırıp şarj edebiliyor. Akıllı motosiklet deprem çadırlarında yaşanan elektrik eksikliğini kolayca giderebilecek kadar enerji gücüne de sahip.

Araca birtakım elektronik devre yerleştirerek elektrik üretmesini sağladığını belirten, Elektrik Teknisyeni Abubekir Taşbaşı, “İlk etapta bazı projelerim vardı onları tamamladıktan sonra şarj sorunu ortaya çıktı. Daha sonra bende kendi kendini şarj edebilen bir sistem icat ettim. Motor yolda giderken tekerleğinin dönmesiyle kendi şarjını dolduruyor ve kendi elektriğini kendisi karşılıyor.

Tatil bölgelerinde elektrik bulamadığınız zaman motora kablo ile televizyon bağlayıp izleyebilirsiniz. Mini buzdolabı çalıştırabilir ve telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. Sınırsız elektrik üretimi sayesinde motor gidebildiği yere kadar durmadan gidiyor. Bir yerde durup şarj etmenize gerek yok. Bir takım elektronik devreler kurarak kendi elektriğini üretmesini sağladım. 48 volt elektrik üretiyordu ben normal şebeke elektriğine çevirdim şimdi 220 volt elektrik üretiyor. Bu araç varken şebeke elektriği kullanmanıza gerek yok bu zaten şebeke elektriği üretiyor” dedi.

“Hem spor yapın hem telefonunuzu şarj edin”

Kask takmadan motorun hareket etmediğini söyleyen Taşbaşı, “Deprem olduğu zaman doğal olarak elektriklerde gidiyor. Evlerde jeneratör de olmayabilir. Dışarıda kurulan çadırların yanına bu motoru çektiğiniz zaman. Telefon, Televizyon ve Buzdolabınızı çalıştırabilirsiniz. Karanlıkta mum kullanmanıza gerek yok bu aracı aydınlatma içinde kullanabiliriz. Yangın çıkma ihtimalide yok. Araç ayrıca kask olmadan çalışmıyor. Kask ve motoru birbirine göre dizayn ettim. Kaskı takmadığınız sürece motor gitmiyor. Ayrıca aracı spor aleti olarak ta kullanabilirsiniz. Pedallarını çevirerek hem spor yaparsınız hem de telefonlarınızı şarj edersiniz. Spor yaparak elektriğinizi karşılayabilirsiniz” diye konuştu.