Elektrikli araca geçmek için "teşvik" şart!

Tüm dünyada artan çevre kaygısı otomotiv sektöründe de değişimi beraberinde getiriyor. Ancak Türkiye’deki tüketiciler elektrikli araca geçiş için henüz ortamın oluşmadığını düşünüyor.

Batı Avrupa'daki bataryalı elektrikli araç (BEV) satışlarının 2021'de 1 milyonu geçmesi öngörülüyor. Uzmanlar Avrupa’da bataryalı araçların payının 2025’e kadar yüzde 19’lara çıkmasını bekliyor. Elektrikli otomobil satışlarındaki atılım büyük ölçüde devlet sübvansiyonuna dayanırken Avrupa’da 2020'de satılan 12.3 milyon araçtan yüzde 6.7’si bataryalılardan oluşmuştu. Bu yıl beklenti yüzde ise yüzde 8.5. 2030 yılına gelindiğinde globalde elektrikli araçların, sektörün yüzde 5’ini oluşturacağı tahmin ediliyor.



Şarj üniteleri yaygın değil



Türkiye bu yıl ilk 3 ayda 156.4 bin otomobil satıldı. Benzinli otomobil satışları 99.2 bin adetle yüzde 63,4 , dizeller 37.7 bin adetle yüzde 24,1, hibritler ise 12.4 bin adetle yüzde 7,9 pay aldılar. Otogazlı otomobil satışları 6.7 bin adetle yüzde 4,3 pay alırken 312 adet de elektrikli otomobil satıldı. Geçtiğimiz günlerde elektrikli araçların ÖTV’sine gelen zam satışların hızlı ivmelenmesine sekte vurdu. 2.ell sitesi Arabam com'un elektrikli araçların kullanımı ile ilgili 6912 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre bu tür araç almak isteyenlerin oranı yüzde 66,2. Olumsuz düşünen yüzde 33.8’in bu kararlarındaki en büyük etken şarj ünitelerinin yaygın olmaması. Elektrikli isteyenlerin seçimlerindeki en büyük etkenler sırasıyla çevre dostu, ekonomik olması ve sessiz çalışması.

Katılımcıların yüzde 16,9 yeterli vergi teşviki olmamasından dolayı elektrikli araç tercih etmek istemediğini belirtirken elektrikli istemeyenlerin 16,8’i servis, yedek parça tedarikini problemli bulurken, yüzde 12,1 ise marka, model alternatifinin azlığından şikayet etmekti. Ankette “elektrikliler diğerlerine göre daha ekonomiktir” ifadesine katılımcıların yüzde 40,1’i kesinlikle katıldığını söylüyor, yüzde 16,3’ü ise hiç katılmıyor. Katılımcılara hangi aracı alacakları sorulduğunda yüzde 37,5’i TOGG’u tercih edeceğini söylüyor. Yüzde 15,9’u ise Mercedes EQC’yi seçiyor. Bunu sırasıyla BMW 13, Hyundai Ioniq, Renault Zoe takip ediyor.

Araştırmada “Elektrikli otolar tehlikelidir” ifadesine kesinlikle katılanların oranı yüzde13,3, hiç katılmayanların oranı 50,4 oldu. “bakımı pahalıdır” ifadesine katılımcıların yüzde 25,3’ü kesinlikle katılırken 23,9’u ise hiç katılmıyor. Bu da tüketicinin elektriklilerin bakım ücretleri konusunda emin olmadıklarını göstermekte. “Uzun yol için uygun değildir” ifadesine ise katılımcıların yüzde 26,6’sı kesinlikle katıldığını söylüyor. Yüzde 23,1 ise bu ifadeye hiç katılmıyor.