Elektrikli araç kiralamada işbirliği

Filodaki elektrikli araç sayısı 200’e çıkacak
Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün yaptığı açıklamada, “Elektrikli araçlara geçiş sürecinde Türk tüketicisinin bu araçları deneyimlemesi, belirli bir yol kat etmesi oldukça önemli. Gelecek yüzde 100 elektrikli ve sıfır emisyonlu araçlar üzerine kuruluyor. Elektrikli araçların sağladığı konforu ve sunduğu üst düzey teknolojiyi anlamanın yani deneyimlemenin en kolay yolu ise kiralama yapmak. Biz de, Enterprise olarak filomuzu elektrikli ve hibrit araçlarla büyüterek önemli bir misyon üstleniyoruz. Bu noktada, Borusan Otomotiv ile çok iyi bir uyum yakaladık. Onlar da tıpkı bizim gibi ülkemizde elektrikli araç farkındalığının artması ve çevre hassasiyeti yüksek araçların yollarda daha çok görülmesine yönelik çalışmalar yapıyor.Elektrikli araç yatırımlarımız ise artarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde, filomuzda bulunan elektrikli araç sayısını 200 adede çıkaracağız” dedi.
34 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor
WLTP kriterlerine göre 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken Yeni BMW iX3 yüksek performans ve verimliliği bir arada sunan beşinci nesil eDrive teknolojisiyle BMW’nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç üretiyor. Geliştirmeler neticesinde 286 HP maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreten elektrikli motor, otomobili 0’dan 100 km/s hıza 6.8 saniyede ulaştırıyor.