Elektrikli araç F1’i bu hafta Meksika’da!

ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası, kaynakların korunmasına ve düşük karbonlu bir gelecek için teknolojinin sınırlarını zorlayan bir platform işlevi görüyor. Puebla'daki Autodromo Miguel E. Abed pisti ilk kez bu haftasonu ABB FIA Formula E Dünya Şampiyona'sına ev sahipliği yapacak. Meksika'nın önde gelen yarış pistlerinden biri olan Autodromo Miguel E. Abed, daha önce NASCAR Meksika serisine ve FIA World Touring Car Championship'e ev sahipliği yaptı.

Hedef CO2 salınımını azaltmak



ABB, kısa süre önce kendi emisyonlarını da azaltmak amacıyla girişimlerde bulunacağını açıkladı. 2030 yılına kadar 10.000’den fazla araç bulunan filosunu elektrikli hale getirecek firma 2030 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir elektrik tedarik etmek istiyor.

Meksika ise 2030 yılına kadar sera gazlarını yüzde 22 ve siyah karbon emisyonlarını yüzde 51 azaltma hedefine sahip. ABB teknolojisi, ülkedeki hava kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi proje eşliğinde bu hedefe hizmet vermeyi hedefliyor.

ABB'nin Terra 54 HV teknolojisi, gece boyunca dört saatten daha kısa sürede şarj imkanı sağlayarak, toplu taşım araçlarının gün boyunca kesintisiz çalışabileceği sıfır emisyonlu yolculuğa imkan tanıyor.