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Elektrik ve su faturalarında indirim, faizsiz kredi, ÖTV muafiyeti... Hepsini devlet ödüyor!
Faizsiz konut kredisi, elektrikte yüzde 40, su ücretinde yüzde 50 indirim, ücretsiz ulaşım, ÖTV muafiyeti... Devlet ödüyor. Çok sayıda destek veriliyor. Tek tek açıklandı. Bakan Yanık duyurdu. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına yönelik destek açıklaması yapıldı. Faizsiz konut kredisinden eğitim öğretim desteğine, ücretsiz ulaşımdan istihdama kadar devlet tarafından destek sağlanıyor. İşte detaylar...