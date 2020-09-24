Elektrik ve doğal gaza zam mı geldi? Doğal gaz ve elektrik zammı 2020 Eylül…

Türkiye İstatistik Kurumu elektrik ve doğal gazdaki fiyat değişim oranlarını açıkladı. Elektrik ve doğal gazdaki 6 aylık ve 1 yıllık fiyat değişim oranları duyuruldu. Sanayide 2020 yılı birinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kilovat elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21,8 artarak ortalama 58,6 kuruş oldu. Peki, elektrik ve doğalgaza zam geldi mi? İşte Elektrik zammı 2020 ve Doğalgaz zammı 2020 Eylül…

TÜİK verilerine göre, vatandaşların geçen yılın aynı dönemine göre elektrik ve doğal gaza ödenen miktar arttı. Tüketicilerin 1 kilovat elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21,8 artarak ortalama 58,6 kuruş oldu. Konutlarda, 1 kilovat elektrik için, tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 32,3 artarak ortalama 71,2 kuruş oldu. İşte Doğal gaz ve elektrik zammı 2020 Eylül…

EYLÜL’DE ELEKTRİĞE NE KADAR ZAM GELDİ?

Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2020 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %7,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %32,3 artarak ortalama 71,2 kuruş oldu.

SANAYİDE

Sanayide 2020 yılı I. dönem(1) elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre %7,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %21,8 artarak ortalama 58,6 kuruş oldu.

EYLÜL’DE DOĞAL GAZA NE KADAR ZAM GELDİ?

Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2020 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %2,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %34,7 artarak ortalama 182,6 kuruş oldu.

SANAYİDE

Sanayide 2020 yılı I. dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 m3 doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre %1,4 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,2 artarak ortalama 189,0 kuruş oldu.