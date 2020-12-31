01 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.477 -0.22 EURO 9,0980 0.17
USD 7,4460 0.14 ALTIN 453,470 0.89
CANLI BORSA
TÜMÜ

Elektrik ve doğal gaza zam!

AA |  31 Aralık 2020 Perşembe - 23:30 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 23:49

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 zam yapıldı.Doğal gazda da ocak ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı.


Elektrik tarifelerine ortalama yüzde 6 zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı  Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre,  elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve  fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi. Söz konusu oran, tarife gruplarına göre ufak çaplı değişiklikler  gösterebiliyor.
 
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı
 
Doğal gazda ocak ayında geçerli olacak fiyat  tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone  gruplarında yüzde 1 zam yapıldı.  Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ocak  ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.  Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine  uyguladığı satış fiyatı, aralıkta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000  metreküp doğal gaz için 1264 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim  santralleri için ise 1414 lira olarak belirlendi.  Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.
 

ETİKETLER

Elektrik zam fiyat Resmi Gazete Elektrik fiyatlarına zam!
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.