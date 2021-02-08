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Elektrik ve doğal gaz ile ilgili flaş açıklama! Yüzde 21...

AA |  08 Şubat 2021 Pazartesi - 11:06 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 11:20

Elektrik ve doğal gaz ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Tüm aboneleri yakından ilgilendiren açıklamada yüzde 21 artış olduğu duyuruldu. Elektrik Üreticileri Derneği tarafından yapılan açıklamada önemli verilere yer verildi. Elektrik Üretim Raporu'na göre geçen yıl doğal gazdan elektrik üretimi 2019'a göre yüzde 21 artış gösterdi. Söz konusu artışta yılın son aylarında etkisini gösteren kuraklık önemli rol oynadı.


Elektrik ve doğal gaz abonelerini ilgilendiriyor. Kuraklığın etkisiyle artış oldu. Elektrik Üreticileri Derneğinin 2020 yılına ilişkin  Elektrik Üretim Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye'nin brüt  elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artışla 305,431 gigavatsaat oldu.
 
Geçen yılki elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerin payı yüzde  25,6 olurken, toplam elektrik üretiminin yüzde 22,7'si doğal gazdan, yüzde 22,3'ü  ithal kömürden, yüzde 15'i rüzgar ve güneş santralleri ile jeotermal  santrallerden, yüzde 12,5'i ise linyit santrallerinden sağlandı. Üretimin kalan  kısmı ise diğer santrallerden elde edildi.
 
Toplam elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerin payı, kuraklığın  etkilerinin en fazla yaşandığı ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı  dönemine göre yüzde 20,3, 2020'nin tamamında ise yıllık bazda yüzde 12,1  geriledi.
 
Geçen yıl doğal gazdan elektrik üretimi 2019'a göre yüzde 21 artış  gösterdi. Bu artışta yılın son aylarında etkisini gösteren kuraklık en önemli  etken oldu. Ekim-aralık döneminde doğal gazdan elektrik üretimi ise 2019'un aynı  dönemine göre yüzde 48,2 yükseldi.
 
Geçen yıl jeotermal santrallerle rüzgar ve güneş santrallerinden elde  edilen elektrik ise bir önceki yıla göre yüzde 14,9 arttı. Bu oran ekim-aralık  döneminde yüzde 22,2 olarak hesaplandı.
 
 Öte yandan, Türkiye'nin linyitten elektrik üretimi 2020'de bir önceki  yıla göre yüzde 18,6 azalış gösterdi. Bu dönemde ithal kömürden elektrik üretimi  ise yüzde 3,2 arttı.
 
  
 

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