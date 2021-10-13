Elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Harekete geçtiler, faturalar...

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Resmen harekete geçtiler. Detaylar belli oldu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, enerji fiyatlarındaki artışa karşı üye ülkelere kısa vadede elektrik ve gaz faturalarını erteleme, hanelere doğrudan ödeme yapma ve vergi indirimi gibi seçenekler içeren bir öneri paketi sundu.

AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, üye ülkelerin artan enerji fiyatlarına karşı Birlik hukukuyla uyumlu olarak kısa ve orta vadede uygulayabilecekleri tedbirleri içeren paketin içeriğini açıkladı.

Tüketicileri ve işletmeleri korumaya yönelik çeşitli seçenekler içeren pakete göre, kısa vadede düşük gelirli tüketicilere acil gelir desteği verilecek.

Söz konusu destek, kupon veya kısmi fatura ödemesi yoluyla uygulanabilecek. AB'nin emisyon ticaret sisteminden sağlanan gelirler bu alanda kullanılabilecek.

Elektrik ve doğal gaz fatura ödemelerinin geçici olarak ertelenmesine izin verilecek, faturasını ödeyemeyenlerin elektrik veya gaz bağlantısının kesilmesi önlenecek ve yoksul hanelere geçici olarak "hedefe yönelik" vergi indirimi sağlanacak.

Şirketlere ve sanayi sektörüne yönelik yardımlar ise AB kamu destek kurallarına uygun biçimde sağlanacak.

Fiyat artışlarına yönelik enerji piyasasında rekabet kurallarına aykırı davranışlar araştırılacak ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nden (ESMA), karbon piyasasındaki gelişmeleri yakından gözlemlemesi istenecek.

Avrupa enerji düzenleyici kurumlarından da bu süreçlere ilişkin mevcut elektrik piyasası tasarımının incelenmesi talep edilecek.

Yenilenebilir enerji alanında satın alma anlaşmalarına erişim kolaylaştırılacak ve bu alanda orta vadede karbonsuz ve dayanıklı enerji sistemleri kurulmasına yönelik yatırımlar artırılacak.

Enerji açığını kapatabilmek amacıyla yenilenebilir yatırımların ihaleleri ve izin süreçleri kolaylaştırılacak.

Enerji tasarrufu süreçleri ve depolama kapasiteleri gözden geçirilecek

Pakete göre, enerji tasarrufu alanında da yapıların yalıtımına ve enerji verimliliğinin artırılmasına odaklanılacak.

Avrupa'da gaz depolarının daha iyi kullanılmasını sağlamak için ilgili düzenlemeler gözden geçirilecek ve enerji depolama kapasitesi geliştirilecek.

AB üyesi ülkelerin ortak doğal gaz tedarik etmeleri ve gaz stoku oluşturmalarının olası faydaları araştırılacak.

Enerji piyasasında tüketicilerin rolünün kuvvetlendirilmesi sağlanarak, tüketicilerin tedarikçilerini kolayca seçebilmesi ve değiştirebilmesine olanak tanınacak.

Ekonomik toparlanmayla birlikte Avrupa'da enerji fiyatları rekorlar kırıyor

Son dönemde ekonomik toparlanmanın başlaması küresel doğal gaz talebini artırdı ve doğal gaz arzının sabit kalmasıyla birlikte fiyatlar hızla yükselişe geçti.

Avrupa'da aylık vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı, son bir yılda yüzde 600'ün üzerinde artarak rekor seviyelere ulaştı.

Normal şartlarda elektrik üretiminin yüzde 20'sinin doğal gazdan karşılandığı Avrupa'da, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde üretimin düşmesi ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin de azalması üretimde gazın payını yükseltti.

Elektrik üretiminde doğal gazın payı yüksek olan Avrupa enerji piyasalarında doğal gaz fiyatlarının artması ve talebin yükselmesi nedeniyle elektrik fiyatları da hızla tırmandı.

Kış aylarında da Avrupa ülkelerinin doğal gaz talebinin daha da artması ve elektrik fiyatlarının daha fazla yükselmesi bekleniyor.

Avrupa'da tüketiciler de artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarından şikayet ediyor.

Avrupa'nın yaşadığı enerji krizi, Brüksel'de 21-22 Ekim'de gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nde de ele alınacak.