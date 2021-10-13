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Elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Harekete geçtiler, faturalar...

AA |  13 Ekim 2021 Çarşamba - 18:08 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 18:08

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Resmen harekete geçtiler. Detaylar belli oldu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, enerji fiyatlarındaki artışa karşı üye ülkelere kısa vadede elektrik ve gaz faturalarını erteleme, hanelere doğrudan ödeme yapma ve vergi indirimi gibi seçenekler içeren bir öneri paketi sundu.


AB Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, Brüksel'de  düzenlediği basın toplantısında, üye ülkelerin artan enerji fiyatlarına karşı  Birlik hukukuyla uyumlu olarak kısa ve orta vadede uygulayabilecekleri tedbirleri  içeren paketin içeriğini açıkladı.
 
Tüketicileri ve işletmeleri korumaya yönelik çeşitli seçenekler içeren  pakete göre, kısa vadede düşük gelirli tüketicilere acil gelir desteği verilecek.
 
Söz konusu destek, kupon veya kısmi fatura ödemesi yoluyla  uygulanabilecek. AB'nin emisyon ticaret sisteminden sağlanan gelirler bu alanda  kullanılabilecek.
 
Elektrik ve doğal gaz fatura ödemelerinin geçici olarak ertelenmesine  izin verilecek, faturasını ödeyemeyenlerin elektrik veya gaz bağlantısının  kesilmesi önlenecek ve yoksul hanelere geçici olarak "hedefe yönelik" vergi  indirimi sağlanacak.
 
Şirketlere ve sanayi sektörüne yönelik yardımlar ise AB kamu destek  kurallarına uygun biçimde sağlanacak.
 
Fiyat artışlarına yönelik enerji piyasasında rekabet kurallarına  aykırı davranışlar araştırılacak ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar  Otoritesi'nden (ESMA), karbon piyasasındaki gelişmeleri yakından gözlemlemesi  istenecek.
 
 Avrupa enerji düzenleyici kurumlarından da bu süreçlere ilişkin mevcut  elektrik piyasası tasarımının incelenmesi talep edilecek.
 
Yenilenebilir enerji alanında satın alma anlaşmalarına erişim  kolaylaştırılacak ve bu alanda orta vadede karbonsuz ve dayanıklı enerji  sistemleri kurulmasına yönelik yatırımlar artırılacak.
 
Enerji açığını kapatabilmek amacıyla yenilenebilir yatırımların  ihaleleri ve izin süreçleri kolaylaştırılacak.
 
 Enerji tasarrufu süreçleri ve depolama kapasiteleri gözden  geçirilecek
 
Pakete göre, enerji tasarrufu alanında da yapıların yalıtımına ve  enerji verimliliğinin artırılmasına odaklanılacak.
 
Avrupa'da gaz depolarının daha iyi kullanılmasını sağlamak için ilgili  düzenlemeler gözden geçirilecek ve enerji depolama kapasitesi geliştirilecek.
 
 AB üyesi ülkelerin ortak doğal gaz tedarik etmeleri ve gaz stoku  oluşturmalarının olası faydaları araştırılacak.
 
Enerji piyasasında tüketicilerin rolünün kuvvetlendirilmesi  sağlanarak, tüketicilerin tedarikçilerini kolayca seçebilmesi ve  değiştirebilmesine olanak tanınacak.
 
 Ekonomik toparlanmayla birlikte Avrupa'da enerji fiyatları rekorlar  kırıyor
 
Son dönemde ekonomik toparlanmanın başlaması küresel doğal gaz  talebini artırdı ve doğal gaz arzının sabit kalmasıyla birlikte fiyatlar hızla  yükselişe geçti.
 
Avrupa'da aylık vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı, son bir yılda  yüzde 600'ün üzerinde artarak rekor seviyelere ulaştı.
 
Normal şartlarda elektrik üretiminin yüzde 20'sinin doğal gazdan  karşılandığı Avrupa'da, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde üretimin  düşmesi ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin de azalması üretimde gazın  payını yükseltti.
 
Elektrik üretiminde doğal gazın payı yüksek olan Avrupa enerji  piyasalarında doğal gaz fiyatlarının artması ve talebin yükselmesi nedeniyle  elektrik fiyatları da hızla tırmandı.
 
Kış aylarında da Avrupa ülkelerinin doğal gaz talebinin daha da  artması ve elektrik fiyatlarının daha fazla yükselmesi bekleniyor.
 
 Avrupa'da tüketiciler de artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarından  şikayet ediyor.
 
Avrupa'nın yaşadığı enerji krizi, Brüksel'de 21-22 Ekim'de  gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nde de ele alınacak.
 
  
 

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