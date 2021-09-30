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Elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!

AA |  30 Eylül 2021 Perşembe - 10:54 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 10:54

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması. Yılın ilk yarısına ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri açıklandı. Konutlarda ocak-haziran döneminde kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 79,5 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için 192,3 kuruş ödendi. Bu dönemde, sanayide 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 65 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için ise ortalama 182,1 kuruş ödeme yapıldı.


Konutlarda bu yılın ilk yarısında kullanılan 1  kilovatsaat elektrik için ortalama 79,5 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için  ortalama 192,3 kuruş ödeme yapıldı.
 
Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-haziran dönemine ilişkin elektrik ve  doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı.
 
Buna göre, söz konusu dönemde konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat  elektrik için ortalama 79,5 kuruş ödendi. Konutlarda 1 kilovatsaat elektrik için  tüketiciler yılın ilk yarısında en küçük tüketim aralığı olan bin kilovatsaatin  altında 80,2 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kilovatsaat ve üstünde  ise ortalama 78,7 kuruş ödedi.
 
Sanayide 1 kilovatsaat elektrik için bu dönemde ortalama 65 kuruş  ödeme yapıldı. Sanayide aynı dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük  tüketim aralığında (20 megavatsaat altı) tüketiciler 1 kilovatsaat elektrik için  ortalama 85,4 kuruş, en büyük tüketim aralığı için (150 bin megavatsaat üstü) ise  ortalama 58,3 kuruş ödeme yaptı.
 
Doğal gaz fiyatları
 
Söz konusu dönemde, konutlarda 1 metreküp doğal gaz için ortalama  192,3 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için en küçük tüketim  aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 197,8 kuruş, 522 metreküp ile 5 bin  220 metreküp aralığında ortalama 191,7 kuruş, 5 bin 220 metreküp ve üstünde ise  ortalama 189,8 kuruş ödeme yapıldı.
 
Sanayide 1 metreküp doğal gaz tüketimine bu dönemde ortalama 182,1  kuruş verildi. Aynı dönemde sanayide doğal gaz fiyatlarına bakıldığında,  tüketiciler en küçük tüketim aralığında (26 bin 100 metreküp altı) 1 metreküp  doğal gaz için ortalama 200,6 kuruş, en yüksek tüketim aralığında (104 milyon 400  bin metreküp üstü) ise ortalama 183,6 kuruş ödedi.
 

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