Elektrik ve doğal gaz faturasıyla ilgili flaş açıklama! Yüzde 50 oranında...

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili son dakika açıklaması! Faturaların yüzde 50 oranında daha az gelmesini sağlamak mümkün. Bireysel çabalarla enerji israfı yüzde 50 azaltılabiliyor. Böylece elektrik ve doğal gaz faturasında yüksek ücretlerin önüne geçiliyor. İşte elektrik ve doğal gaz faturasında tasarruf etmenin püf noktaları...