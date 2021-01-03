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Elektrik ve doğal gaz açıklaması!

AA |  03 Ocak 2021 Pazar - 12:04 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 12:04

Milyonlarca aboneleri çok yakından ilgilendiriyor. Elektrik ve doğal gaz ile ilgili çok önemli açıklama... Durdurulsun talebi geldi. Borcu olan aboneleri ilgilendiren talepte pandemi nedeni ile faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için kolaylık sağlanması gündeme getirildi. TESK tarafından yapılan açıklamada icra takiplerinin durdurulması gerektiği vurgulandı.


TESK'ten milyonlarca aboneyi çok yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından  etkilenen esnafa elektrik ve doğal gaz borcu nedeniyle gelen icraların  durdurulması gerektiğini bildirdi. 
 
Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını döneminde elektrik  ve doğal gaz faturalarının ödenmesinde aksamalar yaşanmasının normal olduğunu  ifade etti.
 
 Salgın sürecinde geliri düşen fakat borçları ve ödemeleri devam eden  esnaf ve sanatkarlara elektrik ve doğal gaz faturalarından dolayı gelen icraların  durdurulması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Kira, telefon, sosyal güvenlik  primi, kredi borçları gibi birçok kalemde borcu olan esnafımız bu şekilde mağdur  edilmemeli. Yapılan zamlar geri çekilerek aksine indirim yapılmalı."  değerlendirmesinde bulundu.
 
  
 

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