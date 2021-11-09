Elektrik TRT payı ne kadar, yüzde kaç? Elektrik faturalarında TRT payı kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını bildirdi. Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, toplantıda sağlıktan dışişlerine, enerjiden adalete kadar ülkenin ve milletin pek çok meselesini enine boyuna görüştüklerini, konuştuklarını söyledi. Söz konusu gelişmenin ardından Elektrik faturalarında TRT payı ne kadar? Elektrik faturalarında TRT payı kalktı mı? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Elektrik faturası TRT payı nedir? İşte Elektrik TRT payı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada TRT payı ve Enerji Fonu kesintisinin kaldırılacağını açıkladı. Kabine'de elektrik faturalarına yansıtan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerine dair değişiklik kararı alındı. Peki, Elektrik faturalarında TRT payı ne kadar? Elektrik faturalarında TRT payı kalktı mı? Elektrik faturası TRT payı nedir?

Elektrik faturalarında TRT payı kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada TRT payı ve Enerji Fonu kesintisinin kaldırılacağını açıkladı.

Kapanma dönemlerinde verdikleri kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve dar gelirli vatandaşların telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtiklerini ifade eden Erdoğan, "Genç işsizliği önlemek için 251 organize sanayi bölgesinde açmayı taahhüt ettiğimiz mesleki eğitim merkezlerinden 87'sini faaliyete geçirdik. Halen hazırlıkları süren 164 mesleki eğitim merkezini de inşallah ocak ayında açıyoruz. Böylece, milletimize istihdamı artırma konusunda verdiğimiz bir taahhüdü daha yerine getirmiş oluyoruz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı ekonomi politikamızda bütçe disiplininden taviz vermeden ülkemizi büyütecek her adımı desteklemeye devam ediyoruz. Ülkemizin bu yıl yaklaşık yüzde 8 artış gösteren elektrik talebini yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirlerle herhangi bir sıkıntıya meydan vermeden karşıladık. Avrupa'da ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum. Avrupa'da doğal gaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden geçtiğimiz ay itibarıyla 1100 dolar, hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine kadar çıktı. Buna karşılık biz ülkemizdeki vatandaşlarımızın konutlarda tükettiği doğal gazı halen yaklaşık 150 dolardan veriyoruz. Rakamlar çok açık, net ortada. Alış fiyatımıza göre baktığımızda ise doğal gazı hane halkına yüzde 76 indirimle vererek 50 milyar liralık bir sübvansiyon yaptığımızı söyleyebiliriz."

Elektrik faturası TRT payı nedir, TRT payı ne kadar?

3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11. maddesinde belirtildiği üzere, aylık elektrik tüketim bedelinin %2'si TRT payıdır.

Vatandaş her 100 TL'lik faturada 3.25 TL daha az ödeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde faturalarda TRT payı ve enerji fonu kesintisi olmayacağını duyurdu. Buna göre faturalarda yüzde 3 oranında indirim olması planlanıyor.