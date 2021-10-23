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Elektrik tarifesiyle ilgili flaş açıklama! EPDK duyurdu

AA |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 10:14 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 10:14

EPDK, elektrikte son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarlarını belirledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrikte mesken, tarımsal sulama ve diğer tüketici gruplarına yönelik son kaynak tedarik tarifesi tüketim miktarları belirlendi.


EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlandı.
 
Buna göre, Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında  Tebliğ'in 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan tüketim miktarı, 2022 yılı  için mesken tüketici grubuna yönelik yıllık 50 milyon kilovatsaat, tarımsal  sulama tüketici grubuna yönelik yıllık 7 milyon kilovatsaat ve diğer tüketici  gruplarına yönelik yıllık 3 milyon kilovatsaat olarak uygulanacak.
 
EPDK, aynı tebliğin 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan ve 1  Ocak 2019'dan itibaren 1,0938 olarak uygulanan enerji tedarik maliyeti dışındaki  diğer tüm maliyetler ile makul kar dikkate alınarak belirlenen katsayıyı (KBK) da  sabit tuttu.
 

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