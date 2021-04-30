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Elektrik, su, doğal gaz... Tüm faturalar için geçerli! İade edilecek

30 Nisan 2021 Cuma - 7:18 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 10:44

Doğal gaz, elektrik ve su faturaları ile ilgili önemli karar. Milyonlarca aboneyi çok yakından ilgilendiriyor. Bakanlık harekete geçti. İade bedeli ödemesi ile ilgili önemli bir adım atıldı. Abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedelleri verilen hizmetin türüne göre öngörülecek birim miktar üzerinden belirlenecek. Böylece vatandaşlar maddi kayba uğramayacak.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde üretilen elektrik faturası sayısının 362 milyon 369 bin olduğunu belirterek güvence bedellerinin TÜFE ile güncellenerek iade edildiğini söyledi.
 
Güvence bedeli uygulamasının Türkiye'ye özgü olmadığını, dünya genelinde uygulandığını belirten Bakan Dönmez, "Güvence bedel tedarik şirketince kullanım yerinin değişmesi, perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, sözleşmesin feshi halinde tüketim bedelinin ödenmemesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere tüketiciden talep ediliyor.
 
Abonelik esnasında alınacak güvence bedellerine ilişkin kurallar Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ile hüküm altına alınmıştır. Tüketicilere ait güncellenmiş güvence bedelleri elektriğin kesilmesinden en az 30 gün sonra tüketicinin borçlarından mahsup ediliyor" dedi.
 
GÜVENCE BEDELİ ÖDENİYOR
 
Görevli tedarik şirketleri kullanım yerinin değişmesi, perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık abonelerden güvence bedeli alıyor.
 
Tüketici aboneliğini sonlandırırken herhangi bir borcu bulunmuyorsa güvence aboneye geri ödeniyor. Ancak yıllar içinde elektrik, su, doğalgazda içerdeki paralar güncellense de ciddi oranda değer kaybediyor. (Sabah)
 

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