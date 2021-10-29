Elektrik, su, doğal gaz... Tüm faturalar düşüyor, değişiklik ile...

Doğal gaz, elektrik ve su faturaları ücretli çalışanlar için önemli gider kalemlerini oluşturuyor. Kış aylarında faturalara ödenen tutar artarken pek çok kişi bu giderlerden tasarruf yapmak istiyor. Her yıl 31 Ekim ‘Dünya Tasarruf Günü’ olarak kutlanıyor. Amaç hem birikim hem de kıt kaynakların daha verimli kullanılması. Bu kapsamda elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt kullanımında ve mutfak alışverişinde tasarruf etmenin 50 pratik yolunu Posta gazetesinden Bilal Emin Turan derledi. İşte Turhan'ın tasarruf yapmak isteyenler için önerileri...
ACİL ÖNLEM ALMAK ŞART OLDU
Artan ihtiyaçlar ve kıt kaynaklar nedeniyle tasarruf artık her ülkenin gündeminde. Ayrıca son dönemde tüm dünyada artan enerji ihtiyacı ve buna bağlı fiyat artışları görülüyor. İklim değişiklerine bağlı içilebilir su rezervleri günden güne azalıyor. Ayrıca küresel ısınmanın yan etkilerinden kuraklık ve bunun tarımsal hasılaya yansıması da hem devletleri hem de bireyleri acil önlem almaya itiyor. Yani tasarruf tüm dünya ekonomilerinin en önemli konu başlıklarından biri.
HER YIL EKİMİN SON GÜNÜ
Bireyler de tasarrufu gündemine almış durumda. Ama sorun düzenli uygulamada. Günlük iş yoğunluğu nedeniyle farkında olmadan kullanılan elektrikle, suyla, kalan yiyeceklerle hem para hem de kaynaklar boş yere harcanıyor. Birikim yapma alışkanlığı da oldukça az. 1924’ten beri her yıl 31 Ekim’de kutlanan ‘Dünya Tasarruf Günü’ nedeniyle bu hafta günlük hayatta pratik olarak uygulanabilecek tasarruf önerilerini tek çatı altında topladık. İşte israfa ‘dur’ diyebileceğimiz pratik ipuçları...
ELEKTRİK
Elektrik faturasını düşürmek için işe önce aydınlatmadan başlayın. Klasik ampullerden mutlaka kurtulun.
LED teknolojisiyle aynı ışığı 8-10 kat daha ucuza elde edebilirsiniz.
Beyaz eşya seçerken ‘artısı’ fazla ürünleri tercih edin. Örneğin; ‘A++’ buzdolabı ‘A’ sınıfı buzdolabına göre yılda yüzde 40’a yakın tasarruf sağlar.
Fırının kapağını her açtığınızda yüzde 20 enerji kaybı oluşur.
Çamaşır ve bulaşık makinelerini kullanırken yıkanan eşyaların özelliğine uygun program seçmek, tüketimi düşürür.
Elektrikli aletlerin kullanımı bittiğinde mutlaka prizden çıkarın. Bu kural telefon şarj aletleri için de geçerli.
Saçınızı havlu ile iyice kurulayın, sonra kurutma makinesini kullanın.
Su ısıtıcısındaki (kettle) kireç ve tortuları sık sık temizleyin.
Mutlaka ihtiyacınız olan kadar su ısıtın. Daha fazlasını değil.
Buzdolabının ve derin dondurucunuzun derecesini havanın soğumasına paralel kademeli düşürebilirsiniz.
SU
Evde su tüketiminin yüzde 60-70’i banyo ve tuvalette gerçekleşir.
Duş süresini sadece 1 dakika azaltmak bile yılda kişi başına 18 ton daha az su kullanımı sağlıyor.
Tuvalet rezervuarının içine iki tane 1.5 litrelik pet şişe koyarak su tüketimini yüzde 20-25 düşürebilirsiniz.
Rezervuar su sızdırabilir. Bu miktar günde 700 litre suya ulaşabilir.
Sızıntıyı kontrol etmek için rezervuara biraz boyalı su ilave edin. Bu rengi 5-6 dakika içinde tuvalette görürseniz sızıntı var demektir. Tamir ettirin.
Duş için ortalama 5-6 dakika yeter. Süre uzadıkça tüketim dakika başına 15-20 litre artar.
Klasik duş başlıkları dakikada ortalama 15-20 litre su akıtır. Bunun yerine tasarruflu duş başlığı (aeratörlü başlık) kullanarak tüketim 9-10 litreye düşürülebilir.
Bir musluk dakikada 50 damla su sızdırıyorsa yılda 9-10 bin litre su boşa akar.
Sebze ve meyveleri akar musluk suyuyla değil, boş bir kaba su doldurup yıkayın.
DOĞALGAZ
Oda sıcaklığını gereksiz yere 1 derece yükseltmek, yıllık yakıt tüketimini ortalama yüzde 8-10 artırır. Kombide konfor sıcaklığı
Kalorifer peteklerinin önünün ve üstünün açık olmasını sağlayın. Perdeyle örtülmemesine dikkat edin.
Isı kaybını önlemek için radyatörlerin arkasına yansıtıcı paneller koyun. Her yapı markette ucuza bulabilirsiniz.
Yatak odanızın peteğini yatma saatiniz yaklaşınca açın.
Oda termostatı kullanmak tasarrufa katkı sağlıyor.
Kombinizin bakımını aksatmayın. Bakımı yapılan kombi, maksimum verimle çalışır. Gereksiz tüketim önlenir.
Kombiniz eski tipse, yoğuşmalı olanla değiştirin.
Isı yalıtımı yaptırmak, kış aylarında faturanızı yüzde 40-50 düşürür.
ABONELİKLER
Pandemiden önce alınan ama uzun süre kullanılmayan (spor salonu gibi) abonelikleri iptal ettirin.
Taahhütlü aboneliklerde abone bitiş tarihine dikkat edin. Yenilemeyi unutursanız faturanız daha yüksek gelir.
Süresi belirlenmeyen veya süresi 1 yıl ve üstü olan belli dönemli aboneliklerde herhangi bir gerekçe göstermeden istendiği an cezasız caymak mümkün.
Yayın paketlerini kullanma alışkanlığınıza göre belirleyin.
Online dizi, film, müzik platformlarındaki üyelikleri arkadaşlarınızla veya yakınlarınızla paylaşabilir, ücreti ortak ödeyebilirsiniz.
Tüm operatörlerin numara taşımak isteyenlere sunduğu cazip kampanyaları mevcut. Taahhüt yenilerken araştırmakta fayda var.
GIDA
Alışverişe çıkmadan önce mutlaka ihtiyaç listesi yapın.
‘Ucuz’ diye tüketemeyeceğiniz gıda ürününü almayın.
Market arabaları her geçen gün büyüyor. Bu büyüme alışverişi yüzde 15-20 oranında artırıyor!
Sebze ve meyveleri önceden değil, yiyeceğiniz zaman yıkayın. Nem çürümeyi hızlandırır.
Alışverişi sıraya koyun. Önce baklagil, deterjan gibi yani sıcak ve soğuktan etkilenmeyen ürünleri alın, en son et ve süt ürünlerine geçin.
Yiyecekleri buzdolabında çok uzun süre saklamayın. Çabuk tüketeceğiniz kadar pişirin ya da satın alın.
İçerideki hava sirkülasyonunun sağlanması için buzdolabını gereğinden fazla doldurmayın.
Et veya sebze yemeği farketmez... Yemeğiniz arttıysa hemen buzdolabına koyun.
Buzdolabına yerleştirirken çapraz bakteri bulaşmasını önlemek için çiğ et ile sebze ve meyveleri ayrı yerde muhafaza edin.
Gıdalar için en tehlikeli sıcaklık aralığı 5-60 derecedir. Bu dereceler, bakterilerin çoğalması için en ideal sıcaklığı sağlar.
ARAÇ KULLANIMI
Ani dur kalk yapmak yakıt tüketimini artırır. Özellikle şehiriçi trafiğinin yoğun olduğu anlarda buna dikkat edin. Gaz pedalına yavaş basın.
Dizel araçlarda gaz pedalına basmadan dahi araç tork gücüyle hareket edebildiğinden, sıkışık trafikte gerekmedikçe pedala yüklenmeyin.
Ağırlık yakıt tüketiminde önemli bir faktördür. Aracınızdaki gereksiz yükü boşaltın. Hatta yakıt deposunu dahi tam doldurmamaya çalışın. Ayrıca ağırlık yapacak ek aksesuarları araca taktırmayın.
Motor ısınsın diye aracı rölantide çalıştırmayın. Motorun araç seyir halindeyken ısınmasını sağlayın.
Lastik basıncı düşükse tüketim artar. Doğru hava basıncı yüzde 5 tasarruf etmenizi sağlar.
Aracınızda start-stop özelliği varsa yoğun trafikte ve ışıklarda açık tutun.
Araç bakımını zamanında yaptırın. Filtrelerin ve yağın değişimi, tüketimi direkt etkiliyor.